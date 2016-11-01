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Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı

01 Kasım 2016 15:47
Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı - Tıkla İzle

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 25 yıldan beri tavuk besleyen Tekin Öztürk, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civcivi görünce şaşırdı. İlk defa böyle bir olaya tanık olduğunu belirten Öztürk, "İlk defa 4 bacaklı bir civciv gördüm. Civciv 4 gün önce yumurtadan çıktı. Kümese gittiğimde civcivin normal bacaklarının arkasında 2 farklı çıkıntı olduğunu gördüm. Civcivin 2 bacağının daha olduğunu fark edince çok şaşırdım. İlk defa böyle mucize bir olayla karşılaştım. Canlı kaldığı sürece civcivi besleyeceğim" dedi.

Tavuklarda ender rastlanan bir durum
Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, yumurtanın gelişimi esnasında bu tür olumsuzlukların görülebileceğini söyledi. Yıldızgil, "Bu durum tavuklarda ender rastlanan bir olaydır. Yumurtanın gelişimi esnasında embriyoda meydana gelen olumsuzluklardan kaynaklanıyor. Civcivin normal ayaklarını kullanmasında herhangi bir sakınca ve engel olmaz ancak ilerleyen günlerde diğer ayakları ameliyatla alınabilir" diye konuştu.

Bekir Şentürk

 

Etiketler: dört ayaklı civciv


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