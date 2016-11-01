Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 25 yıldan beri tavuk besleyen Tekin Öztürk, yumurtadan çıkan 4 ayaklı civcivi görünce şaşırdı. İlk defa böyle bir olaya tanık olduğunu belirten Öztürk, "İlk defa 4 bacaklı bir civciv gördüm. Civciv 4 gün önce yumurtadan çıktı. Kümese gittiğimde civcivin normal bacaklarının arkasında 2 farklı çıkıntı olduğunu gördüm. Civcivin 2 bacağının daha olduğunu fark edince çok şaşırdım. İlk defa böyle mucize bir olayla karşılaştım. Canlı kaldığı sürece civcivi besleyeceğim" dedi.

Tavuklarda ender rastlanan bir durum

Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, yumurtanın gelişimi esnasında bu tür olumsuzlukların görülebileceğini söyledi. Yıldızgil, "Bu durum tavuklarda ender rastlanan bir olaydır. Yumurtanın gelişimi esnasında embriyoda meydana gelen olumsuzluklardan kaynaklanıyor. Civcivin normal ayaklarını kullanmasında herhangi bir sakınca ve engel olmaz ancak ilerleyen günlerde diğer ayakları ameliyatla alınabilir" diye konuştu.

Bekir Şentürk



