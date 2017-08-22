Dört yıldızlı diye geldikleri otelde hayatlarının şokunu yaşadılar

Acente aracılığıyla internet ve telefonla rezervasyon yaptıran ve konaklama ücretini online ödemeyle gerçekleştirdikten sonra Alanya’da hizmet veren 4 yıldızlı otele gelen bir grup yerli tatilci, otelde söylendiği gibi muhafazakar şartların olmadığını, yemeklerin kötü, tuvaletlerin pis olduğunu ayrıca hijyen kurallarına uyulmadığını ileri sürerek otelin önünde topladılar ve yetkilerle tartışarak tepki gösterdi. Tatilcilerle sözlü tartışmaya giren otel yetkileri ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunmasını yaptı.

“Resepsiyondaki arkadaşlar yardımcı olmadı”

Geçen hafta internet üzerinden rezervasyon yaptırarak dün sabah otele giriş yaptığını belirten Suat Karaca, yemeklerin kötü ve tuvaletlerin çok pis olduğunu ileri sürdü. Karaca, "Rezervasyon yaptırdığım yeri tekrar aradım ancak konu hakkında kimsenin ilgilenmedi. Karşılaştığım manzarayı anlattım ve bana istediğin yere şikayet edebilirsiniz dediler. Otel resepsiyonundaki arkadaşlarda yardımcı olmadı. Benim dışımda bazı arkadaşlarda mağdur herkesin durumu farklı. Tuvaletin pisliği temizlersin geçer ama yemekler nasıl olacak. 2 gün önceki tatlıları çıkarıp masaya koyuyorlar ve bunları o kadar insan yiyor” dedi.

“Tuvaletler, çarşaflar pis"

İstanbul’dan tatil için Alanya geldiğini ve muhafazakar konseptli olduğu için bu oteli seçtiklerini söyleyen Resul Albayrak, ”İslami şartlara uygun otel var dediler ve İstanbul’dan geldik. Ama hiç alakası yok. Düpedüz Müslümanım ayağına insanları kandırıyorlar burada. Bin 400 liramı gasp ettiler. Otele girmemle çıkmam bir oldu. Böyle insanları kandırmak ve paraların gasp etmek olur mu. Otelde temizlik hiç yapılmıyor. Af edersin tuvaletlerde insanlar ihtiyacını görmüş ama pisliği de orada duruyor. Af buyurun çarşaflara da ne yapmışlarsa pisliği orada duruyor” diye konuştu.

“Yemekler rezalet, yemekleri yiyemiyoruz”

Eşiyle beraber 5 gün 4 gece tatil için Alanya’ya geldiğini aktaran Resul Kılıç da, "Biz oteli internetten araştırdık ve sonrasında telefonla aradık. Oteli aradık sanıyorduk ama direk acente şirketiyle görüşme yapmışız onlar da aracı olarak burayı ayarladı. Otele geldiğimizde ise verdiğimiz paraya değmediğini anladık. Bugün 2’inci günümüz 4 gün kalacaktık yarın sabah gitmeyi düşünüyoruz. Ödemeyi kredi kartından yaptığımız için parayı da geri alamıyoruz. Yemekler rezalet, yemekleri yiyemiyoruz. Yemekleri dışarıdan yiyoruz. Bu sabah zar zor kahvaltı yapabildik. Odalar pis ve hiç bir şey yok. Havuzlar da çok pis, bugün hatta çocuğun biri havuzun içine kustu. ‘Biz rezervasyonun iptalini istiyoruz’ deyince otel yetkilileri aracı olan acenteye başvurun dedi. Acenteyi aradığımızda ise muhatap olacak birisini bulamadık. Otel yetkileri bize para yatmadı, acenteden alacaksız biz veremeyiz diyor. Yatırdığımız parayı alabilsek 1 gün bile kalmayacaktık” şeklinde konuştu.

Otel yönetimi: "Ortaya atılan iddialar doğru değil"

Ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını öne süren otelin Halkla İlişkiler Müdürü Merve Bulut ise şöyle konuştu:

"Bugün ortaya çıkan birtakım problemler oldu. Bazı yerli müşteriler temizlik ve yemek problemi gibi iddialarda bulundu. Yalnız biz misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarını tek tek ilgilenerek gideriyoruz. Bu tarz durumlarda tabi ki herkesi memnun etmek mümkün olmadığı için bu şekilde iddialar alıyoruz ve bunları çözüme ulaştırıyoruz. Ama onun dışında herkesi mutlu etmek mümkün olmadığı için bu şekilde sıkıntılar doğuyor. Kesinlikle ortaya atılan iddiaların hiçbir doğruluk payı yoktur.”

“İadelerinin de takibini yapacağım”

Otelde bin 300 civarında konaklama olduğunun altını çizen Bulut, "Aldığımız şikayetler 4 veya 5’i geçmez. Rezervasyon bana aitse ve iptali istendiğinde kapıda hemen iademi yapıyorum. Ama arada eğer bir acente satış ofisi varsa benden bağımsız olarak tabi ki bunun iadesini ben yapamam. Çünkü müşterilerin ödemesi anlık olarak bize gelmiyor. Dolasıyla ödemeleri bende olmadığı için misafirlerin acenteye başvurması gerekiyor. Ben bu konuda yardımcı olamıyorum ama yine de şunu yapıyorum. Müşteriyle acente arasına girip görüşmeyi sağlıyorum” dedi.

Mağdur olan misafirlerin otelle hiçbir bağının olmadığını ve acente aracılığıyla otele geldiğini ifade eden Bulut, "Şikayette bulanan müşterilerin ödemesi henüz bana gelmeyen bir acente aracılığıyla yapıldı. Acenteyle bizzat kendim görüştüm ve iadelerinin de takibini yapacağım. Mağdur olan misafirleri de başka bir otele aldık. Fiyat farkı almadım ve gün uzatmak isteyenlerin kişilerin fiyat farkını da aldığım oldu. Ama yine de mağdur etmedim” şeklinde konuştu.

Erdal Anak

