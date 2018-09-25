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Dört yıllık hasret Cilvegözü'nde sona erdi

Dört yıllık hasret Cilvegözü'nde sona erdi
Dört yıllık hasret Cilvegözü'nde sona erdi

İç savaş sebebiyle Suriye’nin Humus kentinden Türkiye’ye sığınan Suriyeli aile, annelerine 4 yıl sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda kavuştu. Yıllar sonra yaşanan kavuşmada duygusal anlar yaşandı.

Dört yıllık hasret Cilvegözü’nde sona erdi - Tıkla İzle

Suriye'de yaşanan savaş sebebiyle birçok aile yok olurken, bazı aileler de topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Savaş sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyeli bir aile, yaklaşık 4 yıl önce Hatay'a sığındı. Ancak anneleri ise Suriye'nin Humus kentinde kaldı. Aradan geçen yıllarda anne ve çocukları hiç görüşemezken, 4 yıl süren özlem Cilvegözü'nde sona erdi. Naccar Kaddur isimli anne Türkiye'ye sığınırken, onu sınır kapısında çocukları ve torunları karşıladı. Aile ve annenin buluşması duygusal anlara sahne oldu. Çocuklarını ve torunlarını 4 yıldır görmeyen Kaddur, uzun süre torunlarına sarıldı. Aile bireylerinin de duygulandıran buluşmada gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

“Suriye'de insanlar zor durumda” 

Dört yıl sonra yeniden çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Kaddur, “Dört yıldır çocuklarımı görmüyordum ve onları çok özledim. O yüzden uzun süre sarıldım. Çocuklarımı Türkiye'ye yolladım ancak ben Humus'ta kalmıştım. Çok şükür ki şimdi yeniden çocuklarıma ve torunlarıma kavuştum” dedi. 

Ablasıyla beraber Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadın, Humus'ta çok zor günler yaşandığının altını çizerek, “Gönül isterdi ki hep beraber buraya gelebilseydik. Humus'ta hayat çok zor. Orada yaşanan insanlar çok zor durumda” ifadelerini kullandı.  

Halil Koyun - Tolga Tahçı - Refik Fidan

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