Dortmund otobüsü saldırganına, ömür boyu ceza istemi

Alman Savcı, geçtiğimiz yıl Almanya'nın Dortmund şehrinde gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmasından önce Alman ekibin takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlemekle suçlanan Sergej W.'nin hakkında ömür boyu hapis talebinde bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında 11 Nisan'da oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçından önce sarı-siyahlı ekibin otobüsüne bombalı saldırı düzenlenmiş, İspanyol oyuncu Marc Bartra yaralanmıştı. Bir süre sonra yakalanan Sergej W., kimseyi yaralamak veya öldürmek istemediğini söyleyerek, suçunu itiraf etmişti.
Başsavcı Carsten Dombert, 11 Nisan 2017'de gerçekleştirilen suikast girişimini, birden fazla cinayet teşebbüsü olarak nitelendirerek, Sergej W.'ye ömür boyu hapis cezası istedi.
Mahkemenin 27 Kasım'da sonuçlanması bekleniyor.
Mustafa Tığlı