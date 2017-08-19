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Dortmund, Wolfsburg 3-0 mağlup etti

Bundesliga ilk hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Dortmund’da milli futbolcu Nuri Şahin, maçta 90 dakika süre aldı.

Dortmund, Wolfsburg 3-0 mağlup etti

19 Ağustos 2017 19:11

Bundesliga’da ilk hafta müsabakasında milli futbolcu Nuri Şahin’in formasını giydiği Borussia Dortmund, Volkswagen Arena’da Wolfsburg ile karşılaştı. Mücadeleden Dortmund 3-0 galip ayrılırken, goller 22. dakikada Christian Pulisic, 27. dakikada Marc Bartra ve 60. dakikada Aubameyang'dan geldi. Sarı-siyahlılarda Nuri Şahin, ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika forma giyerken, Ömer Toprak forma şansı bulamadı. Transfer görüşmelerini sürdüren Emre Mor ise kadroya alınmadı.

Wolfsburg’da ise Yunus Mallı, görev almadı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: Borussia Dortmund, bundesliga, Wolfsburg


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