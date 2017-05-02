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Dortmund’ta hızlı tren raydan çıktı: 2 yaralı

Almanya’nın Dortmund şehrinde hızlı tren raydan çıktı. Kazada 2 yolcu yaralandı.

Dortmundta hızlı tren raydan çıktı: 2 yaralı

02 Mayıs 2017 15:47

Düsseldorf’tan Berlin’e giden yüksek hızlı tren ICE'nin, Dortmund merkez istasyonuna az mesafe kala arkadaki iki vagonunun raydan çıktığı belirtildi. Kazada iki yolcu yaralanırken, yaralılardan biri Ruhr Nachrichten Hastanesine kaldırıldı. Kazanın sebebinin araştırılması için bütün merkez istasyon seferlere durduruldu. Trenin raydan çıkış sebebiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tren İdaresi raydan çıkan vagonları yeniden raya koymak için vinçlerin kullanıldığını iletti. Raydan çıkan tren büyük hasar alırken, kazanın ciddi olması sebebiyle bölgede tren ulaşımının birkaç gün duracağı belirtildi. 

Etiketler: almanya, dortmund, hızlı tren


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