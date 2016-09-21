Zonguldak kent merkezinde dün gece saatlerinde sağanak yağışın ardından esnaf, zarar gören mallarını dörtte bir fiyatına satmaya başladı. Zararına satış yapan esnaf, yarasını bir nebze de olsa sarmaya çalışıyor. Yaşanan sel felaketi nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden esnaf Ayşe Özçelik, hasar gören ürünler nedeniyle indirime gittiklerini belirterek, “Bütün ürünlerimiz hasar gördü. Biz de büyük indirime gittik. Hep zarar ettik. Sağlam olan bir tek raflarda olan terlikler kaldı. Alt tarafta kalan ürünlerimiz hep gitti. 40 TL’den sattığımız ürünleri 10 TL’den satıyoruz. Ürünlerimiz bedava vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir