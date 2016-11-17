Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi üzerindeki merkez PTT binası önünde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan Mustafa A. (35) yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, A.K. (28) isimli şahsı olayda kullanılan tabancayla birlikte gözaltına aldı. Silahla bacağından vurulan Mustafa A. ve darp sonucu hafif yaralanan bir kişi, ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Necati İvgin

