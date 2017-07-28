Dörtyol’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde oldu. Edilen bilgiye göre, 31 PG 955 plakalı otomobil ile 80 FY 543 plakalı otomobil kafa kafaya çapıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulansla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Necati İvgin

