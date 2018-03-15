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Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi

Erzurum’un Oltu ilçesinde 2 aylık Doruk bebek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini duyunca sakinleşiyor.

Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi

15 Mart 2018 15:13

Oltu’nun Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Engin ve Müjgan Sirke çiftinin ilk göz ağrısı 2 aylık oğulları Doruk Yusuf, ağladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini duyunca susuyor. 

Anne Müjgan Sirke, oğlu Doruk Yusuf’u uyutmak için saatlerce uğraştığını belirterek, “Oğlumu uyutmak için saatlerce uğraşıyordum. Çok ağlıyordu. Birkaç kez hastaneye götürdüm acaba bir hastalığımı var mı diye. Hiçbir şey çıkmadı. Doktorlar gayet sağlıklı olduğunu söylediler. Bir gün yine evde ağlarken televizyona Cumhurbaşkanımız çıktı, konuşma yapıyordu. Birden oğlumun sustuğunu ve konuşmalara tepki vermeye başladığını fark ettim. O günden sonra her ağladığında Sayın Cumhurbaşkanımızın internetten herhangi bir konuşmasını açıyorum. Oğlum hemen susuyor" diye konuştu: 

Durumun şaşkınlığını yaşadıklarını aktaran baba Engin Sirke, "Afrin’e asker yetiştiriyoruz. Oğlumuz da Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten bağlı olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Oğlumuzun Cumhurbaşkanımıza sevgisi kundakta iken başladı" şeklinde konuştu.  

Dursun Murat Aydın

 

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