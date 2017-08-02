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Döşemealtı Kadın futbol takımı 8 takım arasına kaldı

1207 Antalya Döşemmealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı, Türkiye’nin ilk 8 takım arasına kaldı.

Döşemealtı Kadın futbol takımı 8 takım arasına kaldı

02 Ağustos 2017 09:57

113 Takımın yer aldığı Türkiye Yıldız Kızlar Futbol Şampiyonasına katılan 1207 Antalya Döşemmealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı, önce Konya’da sonra da Afyonkarahisar’da oynadığı maçları kazanarak Türkiye’nin ilk 8 takım arasına kaldı. Döşemealtı’nın Yıldız kızları Afyonkarahisar’da geçen pazar günü oynadıkları Soma Zafer Spor Kadın futbol takımını 3-1, Aydın Nazilli Belediyespor Kadın Futbol takımını da 4-1’lik skorlarla geçerek Türkiye’nin ilk 8 takımı arasına girdi.

1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımı Yıldız Kızlar takımı Türkiye Şampiyonası elemelerinde oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına girmeyi başardı. Konya’da başlayan, Afyonkarahisar’da devam eden şampiyonanın son maçında Nazilli Belediyesipor’u 4-1 yenerek finallere kalan 1207 Antalya Döşemealtı Belediyesi Kadın Futbol takımının hedefi Türkiye şampiyonluğunu bölgeye getirmek.
Sportif Direktör Hüseyin Türk, “Konya’da yaptığımız 4 maçı kazanarak ikinci tura yükseldik. Afyonkarahisar’da ki maçlarımızı da farklı skorlarla tamamlayarak Türkiye’nin ilk 8 takımı arasına girdik. Şimdi sırada İzmir’de yapılacak olan müsabakalar var, oradan da istediğimiz sonuçlarla ayrılıp şampiyonluğu ilçemize ve Antalya’ya getirmek istiyoruz” dedi. 


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