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Dosso Dossi'ye “2017’nin en ilham verici projesi ödülü

Ünlü top modeller Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros’u podyuma çıkartan Dosso Dossi Fashion Show’a, Amerika’dan bir ödül geldi. Dünya çapında ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, ‘En İlham Verici Proje Ödülü’ne (Best Inspirational Project Award) değer görüldü.

Dosso Dossiye “2017nin en ilham verici projesi ödülü

01 Ağustos 2017 11:26

Merkezi ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Dünya İş Konfederasyonu’nca (WORLDCOB) verilen küresel ölçekte en prestijli ticaret ödülü için bir tören düzenlendi. Ödül töreninde bir konuşma yapan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Ekip olarak hayali gerçeğe dönüştüreceğimize inandık ve bugünlere geldik. Bu anlamlı ödülü Dosso Dossi’yi dünyanın en iyisi yapan ekibime armağan ediyorum” dedi.
Dünyanın en saygın ödüllerinden birine layık görüldükleri için onur duyduğunu belirten Hikmet Eraslan, ödülün kendilerini çok daha fazla motive edeceğini vurgulayarak şöyle devam etti:
“Bu başarıda büyük bir emek ve yaratıcılık var. İlk işe başladığımızda Dosso Dossi bir hayaldi. Yıllar içinde büyük bir aileye dönüştük ve otuzdan fazla ülkeden müşterilerimizin de katkısıyla bugünlere geldik. Ekibimin özverili çabaları ile 8-13 Haziran tarihleri arasında Antalya’da The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirdiğimiz Dosso Dossi Fashion Show’u Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük moda organizasyonuna dönüştürdük. Ünlü top modeller Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros’u aynı podyumda buluşturduk. Aldığımız ödüller çıtayı hep daha yukarılara koymamız için bizi adeta kamçılıyor”.
 


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