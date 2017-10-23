"Dost Hareketi” yarışması’nın kazananları belli oldu

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki, Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, sevimli dostlar için iki gün boyunca devam eden bir yarışma düzenledi. Evcil hayvanları (kedi, köpek) ile birlikte çekilmiş fotoğrafların, #carrefoursadosthareketi etiketiyle sosyal medyada paylaşıldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.

Haykonfed ile başlattığı “Dost Hareketi” projesi ile sahipsiz sokak hayvanlarına gıda desteği sağlayan ve hayvanların güvenli bir ortamlarda yaşaması için Haykonfed ile çalışmalar yürüten CarrefourSA, Dost Hareketi projesi çerçevesinde faaliyetlerine devam ediyor. Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde gerçekleştirdiği kampanyalar ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere 1 yıllık, 6 aylık ve 3 aylık mama hediyeleri verdi.

Jüri tarafından, 10-13 Ekim tarihleri arasında değerlendirilen fotoğraflar sonucunda birinci İstanbul ilinden Arif Özdemir oldu. Bir yıllık köpek mama hediyesi kazanan yarışmanın galibini Zonguldak ilinden Gülcan Köroğlu takip etti ve altı aylık kedi mamasını kazandı. Dost Hareketi yarışmasına İstanbul’dan katılan ve üçüncü olan Tülay Oskay ise üç aylık kedi mamasına hak kazandı.

Evcil hayvanların barınması ve ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye genelindeki mağazalarında yenilebilir tüketim fazlası ürünleri HayKonfed’in belirlediği temsilciliklere gönderen CarrefourSA, hem yiyeceklerin imha edilmesini engelliyor hem de sahipsiz hayvanların beslenmesini sağlıyor.

“Dost Hareketi” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki yenilebilir tüketim fazlası ürünleri sahipsiz sokak hayvanlarıyla paylaşan CarrefourSA, kedi ve köpeklerin en iyi koşullarda yaşaması için en kaliteli ürünleri en uygun koşullar ile müşterilerine sunuyor.

