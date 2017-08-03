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Dostluk maçını Trabzonspor kazandı

Trabzonspor, 50. yıl kutlamaları kapsamında İspanya’nın La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile oynadığı dostluk maçını 2-0 kazandı.

Dostluk maçını Trabzonspor kazandı

03 Ağustos 2017 00:00

Maçtan Dakikalar

8. dakikada Kucka’nın ara pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Bongonda’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Pechero’nun solunda ağalarla buluştu. 1-0

24. dakikada Trabzonspor’un ani atağında Bongonda uzun taşıdığı topu yanındaki Yusuf Yazıcı’ya kazandırdı. Yusuf’un ceza sahası içinde ayağının içiyle düzgün vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdullah Yılmaz xxx, Serdar Diyadin xxx, Abdullah Bora Özkara xxx

Trabzonspor: Onur xx (Uğurcan dk. 74 x), Pereira xx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 74 x), Uğur Demirok xx (Mustafa Akbaş dk. 61 x), Durica xx (Medjani dk. 61. x), Mas xx, Okay Yokuşlu xx (Aytaç Kara dk. 75 x), Kucka xxx (Batuhan dk. 73 x), Bongonda xxx (Yusuf Erdoğan dk. 61 x), Olcay xx (Abdulkadir Ömür dk. 75 x), Yusuf Yazıcı xxx (Bero dk. 61 x), Rodallega x (N’Doye dk. 61 x)

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Deportivo Alaves: Pachero x, Vigary xx, Alexis Ruano x (Maripan dk. 82 ?), Lopez x, Duarte x (Demiroviç dk. 61 x), Ibai x (Pedraza dk. 75 x), Garcia x (Krsticic dk. 75 x), Torres x (Romero dk. 61 x), Franco x (Wakaso dk. 61 x), Enzo Zidane (Katai dk. 61 x), Sobrino x (Santos dk. 61 x)

Teknik Direktör: Luis Zubeldia

Goller: Bongonda (dk. 8), Yusuf Yazıcı (dk. 24) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Bero (Trabzonspor), Ruano, Wakaso (Deportivo Alaves)

Gökmen Şahin - Bekir Koca 

Etiketler: dostluk maçı, Trabzonspor


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