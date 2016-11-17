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Dostu olduğu gerekçesiyle annesini bıçaklayan sanığa 5 yıl hapis cezası

Bursa’da, annesini dostu olduğu gerekçesiyle bıçaklayarak ağır yaralayan sanık, 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dostu olduğu gerekçesiyle annesini bıçaklayan sanığa 5 yıl hapis cezası

17 Kasım 2016 09:18
Dostu olduğu gerekçesiyle annesini bıçaklayan sanığa 5 yıl hapis cezası - Tıkla İzle

Annesi M.Ç.’yi (41) 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan M.Ç. (22), Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan’ müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Babam ile annem arasında geçimsizlikler yüzünden tartışmalar çıkıyordu. Annem bizlerin bulunduğu bir ortamda kendisinin dostu olduğun artık babamla yaşayamayacağını söyledi. Aile büyükleri de bu karara olumlu baktı. Babamla ayrı yaşadıkları için ben annemin evinde kalıyordum. Olay günü annemle birlikte yaşadığımız için dostuyla görüşmemesini söyledim. Annem de ‘tamam’ dedi. Akşam eve geldiğimde annem, ‘dostum sana iş bulsun’ dedi. Bende bunu kabul etmeyeceğimi söyledim. Sonra annem telefonda dostuyla konuşmaya başladı. Daha sonra annem uyudu. Uyandıktan sonra kendisine dostuyla alakalı konuşacağımı söyledim. O tuvalete gittiği sırada ben mutfaktan bıçak aldım. Annem çıkınca vücuduna 2 kere batırdım. Daha sonra o benim elimdeki bıçağı alıp, odasının kapısını kilitledi. Ben tekrardan mutfaktan başka bir bıçak alıp, odanın kapısını açtım. Bu bıçakla da birkaç kez vurdum. Pişmanım” dedi.

"Eşime boşanmayı kolaylaştırmak adına dostum olduğunu söyledim

Anne M.Ç. ise, “Eşimle devamlı geçimsizlik vardı. Eşim bana devamlı yalan söylerdi. Eşime boşanmayı kolaylaştırmak adına dostum olduğunu söyledim. Olay günü henüz eşimden boşanmamış olduğum için oğluma, ‘seni dostuma söyleyeyim de işe alsın” dedim. Sonra odamda arkadaşlarımla telefonda konuştum. 1-2 saat sonra oğlum tarafından uyandırıldım. Bana ‘konuşalım’ dedi. Bende kendisine ‘sabah konuşuruz’ dedim. Sonra, ‘bu böyle olmaz’ diyerek beni bıçakladı. Ben bu sırada odama gittim. İçeride yüz üstü yere düştüm. Oğlum ikinci kez mutfaktan bıçak aldı ve sırtıma doğru vurmaya başladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Oğlumun psikolojik sıkıntıları vardır. Kendisinden şikayetçi değilim” diye konuştu.

5 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından M.Ç.'yi ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet, daha sonra indirim uygulayarak 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, eylemin tahrik altında kalınarak işlenmiş olması sebebiyle cezayı 6 yıl 6 aya ardından da olumlu davranışlarından dolayı 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Sanık, kararla birlikte tahliye edildi. 

 Ahmet Faruk Çabuk 
BURSA


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