Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, beraberindeki öğretim görevlileri ile birlikte önce Yeniceköy’de bulunan DOSTUM merkezini ziyaret etti. DOSTUM ziyareti sırasında öğrenciler öğretim görevlileri kontrolünde model uçak kullanım deneyimini de yaşadı.

“Gördüklerimizden çok memnun olduk”

DOSTUM merkezi ziyareti sonrası bir açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma görevlisi Dr. Zafer Özdamat, “İnegöl Belediyesi’nin başlatmış olduğu BEBKA destekli Doğa Sporları ve Turizm Merkezi projesini incelemek üzere İnegöl’e geldik. Burada kurulmuş olan 12 branşı içerisinde barındıran proje kapsamında bilgi edinmeye geldik. Meclis üyesi Nedim Bey bize tesis hakkında bilgiler verdi. İleriye yönelik düşüncelerini bildirdi. Biz de gördüklerimizden çok memnun olduk. İnşallah ilerleyen dönemlerde birlikte güzel çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz” dedi.

Öğrenciler hayran kaldı

Öğrenciler DOSTUM ziyareti sırasında öğretim üyeleri nezaretinde model uçak kullanma deneyimini de yaşadılar. Eğlenceli dakikaların yaşandığı DOSTUM merkezinde öğrenciler branşlara büyük ilgi gösterirken, bu hizmetin çevre şehirlere de örnek olması temennisinde bulunarak Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve projede emeği geçenlere teşekkür ettiler.

İnegöl’de turizm DOSTUM’la canlanacak

Anadolu Üniversitesi öğrencileri DOSTUM’un ardından Kent Müzesi ve Mobilya Müzesini de gezdi. Müze ziyareti sırasında öğrencilere Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik ederken, müzede öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Başkan Aktaş, İnegöl hakkında bilgiler verdi. İnegöl’ün Bursa’nın merkezden sonraki en büyük ilçesi olduğuna dikkat çeken Aktaş, “Birçok ilden büyük bir ilçe İnegöl. 2 bin 500 civarında irili ufaklı mobilya firmaları var. Köftemiz meşhur, kaplıcalarımız var. DOSTUM’da bizim yeni projelerimizden biri. İnegöl her ne kadar sanayi ile ön plana çıksa da aslında kırsal nüfusu da olan bir şehir. Tarımda da iyiyiz. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu kırsal potansiyelle birlikte aynı zamanda eko turizmi ve beraberinde İnegöl’deki doğal turizmi canlandırabileceği algısı bizde oluştu. Neler yapılabilir düşüncesinden hareketle 12 branş ortaya çıktı bunların ana branşları sivil havacılık ve yamaç paraşütü dedi.