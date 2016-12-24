İnegöl Belediyesi’nin mega projelerinden biri olan ve İnegöl’ü bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmin yeni merkezlerinden biri haline getirmesi planlanan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), Kasım ayında gerçekleşen resmi açılış töreni sonrası faaliyetlerini hızlandırdı. 12 branşın bulunduğu DOSTUM kapsamında okçuluk kursları Aralık ayı itibariyle başladı. 10’ar kişilik 4 grubun eğitim almaya başladığı okçuluk kursuna İnegöl dışından da vatandaşların katılması dikkat çekti. DOSTUM henüz ilk dönemlerinde olmasına rağmen İnegöl sınırlarını aşmayı başardı.

AKTAŞ OKÇULUK KURSUNU ZİYARET ETTİ

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Perşembe akşamı DOSTUM’un en fazla ilgi gören branşlarından biri olan okçuluk branşının Belediye Spor Salonunda devam eden kurslarını ziyaret etti. Kış döneminde olunması nedeniyle Belediye Spor Salonunda devam eden eğitimleri izleyen Aktaş, kursiyerlerle de sohbet ederek eğitimlerle ilgili bilgi aldı. Okçuluk eğitimini alan bay ve bayan kursiyerlerin memnuniyeti ise dikkat çekti.

EĞİTİMLER 3 ARALIKTA BAŞLADI

Burada DOSTUM ve okçuluk kurslarına ilişkin bir açıklama da yapan Başkan Aktaş, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nin faaliyetlerine hızlı bir şekilde başladığını söyledi. Açılışının gerçekleştirildiği Kasım 2016’dan sonra yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını belirten Aktaş, “DOSTUM kapsamındaki 12 branşımızdan biri de okçuluk. Okçulukla ilgili ilk tur eğitimlerimiz 3 Aralık 2016 tarihinde başladı” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN DE OKÇULUK KURSU AÇILACAK

Okçuluk eğitimlerinin Erhan Çakır nezaretinde devam ettiğini kaydeden Aktaş, “Okçuluk tabi açıkçası ata sporumuz. Çok da ilgi gören bir spor. Ve biz İnegöl’de bununla alakalı çok ciddi talep aldık. Kış döneminde sadece yetişkinleri alıyoruz. 4 grubumuz var 10’ar kişiden toplam 40 kursiyer eğitim alıyor. Ama Mart ayı ile birlikte çocuklarımıza yönelik eğitimlere de başlayacağız. Çocuklarımızdan kabiliyetli olanları da biz nasip olursa milli takım seçmeleriyle alakalı değerlendirmek istiyoruz. Bu manada ilgilenen, alaka gösteren kişilerin DOSTUM’a müracaat etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Aktaş, okçuluk kurslarında hafta içi ve hafta sonu grupları olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Katılımcılarımıza ulaşımla ilgili kolaylıklar da sağlıyoruz. Kış dolayısıyla eğitimlerimizi İnegöl Belediyesi Spor Salonunda sürdürüyoruz. 3 aylık 36 saatten oluşan eğitimlerimiz Mart ayında sona erecek. Arkadaşlarımıza da sertifikalarını vermiş olacağız. 11-12 Mart tarihlerinde başlayacak eğitimler için de şimdiden ön kayıt aldığımızı, ilgilenen arkadaşlarımızın, dostlarımızın özellikle çocuklarla alakalı ailelerin müracaat edebileceklerini hatırlatmak istiyorum.”

DOSTUM İNEGÖL SINIRLARINI AŞTI

DOSTUM’un henüz ilk döneminde olmasına rağmen kısa sürede İnegöl sınırlarını aştığını okçuluk kursunda gördüklerini dile getiren Aktaş, “Okçuluk kursumuza İnegöl dışından gelenler de var. Yani DOSTUM İnegöl’ü aştı. İnegöl dışında da tanınmaya başladı. Yenişehir ve Bozüyük’ten gelen kursiyerlerimiz var. Ben de bu akşam arkadaşlarımıza bir selam verip başarılar dilemek istedim. Hem bay hem bayan arkadaşlarımızın da konuyla alakalı ne kadar ilgili olduklarını bizzat gördüm. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyor kursiyerlerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, kurs ziyareti sırasında kursiyerlerle birlikte ok atışı da yaptı.