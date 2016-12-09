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Döviz bozdurana ansiklopedi bedava

Gazeteci-Yazar Ali Kayıkçı, döviz bozduranlara kendi yazığı ‘Samsunlu Şairler ve Yazarlar Ansiklopedisi’ni ücretsiz olarak hediye edeceğini söyledi.

Döviz bozdurana ansiklopedi bedava

09 Aralık 2016 09:11

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan döviz artışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı döviz bozdurma kampanyasına Samsunlu Gazeteci-Yazar Ali Kayıkçı da destek verdi. Döviz bozdurma kampanyasına destek verdiğini belirten Gazeteci-Yazar Ali Kayıkçı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan ‘Dövizini Bozdur’ kampanyasına katılanlara, İlkadım Belediyesi’nin basılmasına maddi destekte bulunduğu 800 sayfalık ‘Samsunlu Şairler ve Yazarlar Ansiklopedisini’ ücretsiz hediye olarak veriyorum” dedi.

500 dolarlık veya 500 euroluk dövizini bozdurduğuna dair belgesini ibraz eden herkese bu ansiklopediyi ücretsiz olarak hediye edeceklerini belirten Kayıkçı, “FETÖ’cülerin askeri darbe ile çökertemedikleri Türkiye Cumhuriyeti’ni, sözde ekonomik yönden döviz tehdidi ile darboğaza iteceklerini sanan iç ve dış hainler grubuna karşı en güzel cevap, seçilmiş bir cumhurbaşkanı ve yine seçimle gelmiş bir iktidarın yanında durarak bu salvoyu da atlatmak için milletçe kenetlenmek ve varsa yastık altındaki veya banka hesaplarındaki dövizleri bozdurarak TL’ye güç vermek açısından, bir an önce harekete geçmek gerekir. Bunun için biz de aldığımız bir kararla, piyasa değeri 30-40 TL olan bu Ansiklopediyi hediye ediyoruz” diye konuştu.

500 euro veya 500 doların dışında 100 euro veya dolar bozdurana da yine hediye vereceklerini ifade eden Kayıkçı, “Bunun için de ‘polis ve askerlerimizin terör olayları karşısındaki kahramanlıklarını’ anlatan ‘Sen Destanı Yazdın Ben de’ adlı kitap ile bunun ilavesi olan ‘Ve Millet Destanı Yazdı’ isimli 576 sayfalık bir eseri hediye edeceğim. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısını milli bir görev olarak kabul edip döviz bürolarına koşanlara, bu günün hatırası olarak böylesi eserleri alıp okumak yakışır. Herkesi bu çifte kampanyaya katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu. 

Gökhan İçkilli

Etiketler: Ali Kayıkçı, döviz


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