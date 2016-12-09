Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dövizleri bozdurup Türk Lirası ve altına yatırım yapın" çağrısına Fuar tasarımcılarından destek geldi. Ekinexpo Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Ekinci yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrının ardından ülkenin her yerinde esnaf ve sanatkarlarımızın kendi gayretleri ve kendi çabaları ile başlatmış oldukları kampanyaya Fuar stand tasarım ve uygulama sektörü olarak bizlerde destek veriyoruz. Tasarım uygulamalarında müşterilerimize bundan böyle Türk lirası teklifi veriyoruz. Ekinexpo’da yabancı para kullanımı sona erdi” dedi.

Ekinci, doların yükselişinin Türkiye ile alakalı olmadığı kanaatinde olduklarını belirterek "Önceki yıllarda bütün dünyada yaşanan küresel krizden Türkiye olarak bu kadar etkilenmedik. Çeşitli petrol krizleri oldu ama dolarda bir yükseliş görmedik. Şuanda dünya ekonomisinde kriz denecek hiçbir bir şey yokken Türkiye'de doların bu şekilde yükseliyor olması manidardır. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi dolardaki aşırı dalgalanma Türkiye'ye ekonomik yönden bir darbe vurabilmenin gayreti ve amacıdır. Bu dalgalanmanın kimlere ve neye hizmet ettiğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Suriye 6 yıldır savaşta olan bir ülke ve 6 yıldır savaşta olan bu ülkenin Türk parası karşısında bu günlerde değer kazanması da son derece manidar" şeklinde konuştu.