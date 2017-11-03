Döviz bürosundan yanlışlıkla verilen 5 bin TL geri teslim edildi

Gaziantep'te bulunan bir döviz bürosunda çalışan G.T. adlı genç kız, 10 bin doları Türk lirasına çevirmek isteyen müşteriye yanlışlıkla 37 bin TL yerine 42 bin TL verdi. İsmi açıklanmayan müşterinin, bir tanıdığı vasıtasıyla 5 bin TL'yi döviz bürosuna geri gönderdiği belirtildi.

Güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti

Yaklaşık 5 bin TL fazla verildiği müşteri ayrıldıktan sonra fark edilirken, paranın verildiği şahıs güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Şahsın eşkali belirlenmesine rağmen iş yerinin işletmecisi Barış Bayramoğlu, dövizini bozduran şahıstan şikayetçi olmadıklarını açıklamıştı. Paranın yanlışı yapan G.T. isimli personelden kesileceğini açıklayan Bayramoğlu, fazla para verilen müşterisine seslenerek, "Fazla parayı alan arkadaşımız belki de durumu fark etmedi bile. Bu nedenle şikayetçi olmayacağız. Ama buradan sesleniyoruz, lütfen o 5 bin TL fazlalığı getirsin. Aksi takdirde personelden bu para kesilecek. Eminim kendisinin de vicdanı buna razı gelmez. Fazla paranın verildiği şahsı bekliyoruz" diye konuşmuştu.

Yapılan yanlışı haberlerden öğrendi

İsmi açıklanmayan müşteri ise yapılan yanlışlığı kendisinin de fark etmediğini söylediği öğrenildi. Yapılan haber üzerine saydığı parada 5 bin TL fazla bulunduğunu belirten müşterinin il dışında bulunması nedeniyle paranın döviz bürosuna ulaştırılması için bir yakınına havale ettiği belirtildi.

Mehmet Bulut