Yıllık 2.5 milyon dolar işlem hacmine sahip olan şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine hac ve umre organizasyonlarının da içerisinde bulunduğu dövizle yapılan birçok organizasyonu bundan sonra Türk lirası ile yapma kararı aldı. Bütün turizm firmalarından ve havayolu şirketlerinden Türk lirası ile işlem yapmalarını isteyen firma yetkilisi Mehmet İpekçi, şehir merkezinde bulunan billboardlara da ilan vererek herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti. Türk lirası ile işlem yaparak kampanyaya 2,5 milyon dolarlık destek verdiklerini dile getiren İpekçi, havayolu şirketlerinin döviz ile işlem yapmaya devam ettiklerinde yaptıkları kampanyanın boşa çıkacağını belirtti. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde bulunan hainlerin Türk vatandaşları gibi görünse de asıl düşmanların yıllardır ülkemizi bölüp parçalamayı amaçlayan dış güçler olduğunu ifade eden İpekçi, “Pensilvanya'da yaşayan bir hain aracılığı ile asker kıyafetli teröristleri harekete geçiren bu güç, iman dolu yüreğe sahip kahraman halkımız tarafından büyük bir tokat yemiştir. Yıllardır planlanan oyun, 15 Temmuz gecesi sahneye konulmuş ancak hainler hedeflerine ulaşamamıştır. Burada hedef aslında iktidarı devirmek değil, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini yıkmaktır. Bu sayede iç savaş çıkarılacak, kardeş kardeşe kırdırılacak ve yeni bir Suriye-Irak oluşturulacaktı. Hainler, asker görünümlü teröristlerle uygulamaya çalıştığı askeri darbe planı tutmayınca yeni bir planı hayata geçirmeye başladılar. Bu planın yol haritası ise ekonomi üzerinden darbe. Geçmiş hükümetler döneminde para piyasaları üzerinden ülkemizi köşeye sıkıştırarak hükümet yöneticilerini karşılarında el pençe divan durduran ABD ve Avrupa ülkeleri, yine para piyasaları üzerinde oynadıkları oyunlarla Cumhurbaşkanımıza diz çöktürmek istiyorlar” dedi.

Ülkemizde bir ekonomik kriz çıkartılarak, halkın maddi darboğaza sokulacağını, bunun neticesinde iktidara karşı ayaklanma çıkacağını, 15 Temmuz'da asker kıyafetli hainlerin yapamadığının bu yolla gerçekleştirmek istendiğini dile getiren İpekçi, “Lakin yine hedeflerine ulaşamayacaklar, çünkü 15 Temmuz'da tanka karşı duran halk bu oyunu da bozacaktır. Halk 15 Temmuz gecesi tank ve tüfeğin karşısında durup milli iradesine nasıl sahip çıkmışsa, bugün de yine Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ekonomisine sahip çıkmaktadır. Dolarda baş gösteren yükseliş karşısında devlet yöneticilerimiz bir kampanya başlattı. 'Dövizi boz. Oyunu boz' adındaki bu kampanya ile halkımız akın akın döviz bürolarına giderek ellerindeki dövizi Türk lirasına çevirmektedir. Halkımız 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlığı yeniden gösteriyor. Bizde İpekçi Şirketler Grubu olarak başlatılan kampanyaya tam destek veriyor ve bundan böyle hac-umre organizasyonlarımızda dolar yerine Türk lirası ile kayıt yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Ülkemizi bölmeye çalışan hainlere karşı başlatılan bu kampanyaya tüm halkımızı da destek vererek bir defa daha devletinin yanında olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.