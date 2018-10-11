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Döviz kredilerinin yapılandırmasında Merkez Bankası kuru esas alınacak

Döviz kredilerinin yapılandırmasında Merkez Bankası kuru esas alınacak
Döviz kredilerinin yapılandırmasında Merkez Bankası kuru esas alınacak

Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da Değişiklik yapılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, işletme kredilerinin asgari vadesi 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıl olarak belirlendi.

Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilecek ve kredi vadesini değiştirebilecek.

Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 25 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.
Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacak.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 20'inci maddesi gereğince alınan kararın hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.  

Caner Ünver

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