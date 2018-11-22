Döviz ve altını satan konuta rekor kırdırdı

Ekim ayında Türkiye genelinde 146 bin 536 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 19,2, eylül ayına göre de yüzde 15 artışı ifade ediyor. En fazla konutun satıldığı il, 27 bin 156 konutla İstanbul oldu. Bu kentteki satışlar toplamın yüzde 18,5'ini oluşturdu. İstanbul'u Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı iller 15 konutla Hakkâri ve Ardahan, 79 konutla da Bayburt olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında konut satışında tarihî rekor, birkaç sebebin bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Ağustos ve eylül aylarında peş peşe zirve yapan döviz kuru ve altını satan yatırımcı, birikimlerini konuta yönlendirdi. Satışların artmasında, gayrimenkul şirketlerinin Emlak Konut kampanyasıyla yüzde 0,98 faizle kredisiz satışlarının da büyük katkısı oldu.

Döviz kurundaki artışlar, Türkiye'deki konutların fiyatlarını daha da câzip hale getirince yabancı satışları da ekim ayında zirve yaptı. Yabancıya satılan konut sayısı yüzde 134 artarak 6 bin 276 olarak gerçekleşti. Yabancıların da tercihinde İstanbul ilk sırada. İkinci sıradaki Antalya'yı ise Bursa, Ankara ve Yalova izledi. Türkiye'den en fazla konutu Irak vatandaşları aldı. Ekim'de Iraklılar 1439, İranlılar 557, Kuveytliler 378, Almanlar 341, Ruslar da 336 konut edindi.

KREDİYE BAKMADILAR

Kredili (ipotekli) satışlar ekimde yüzde 79 geriledi. Bunda en büyük sebep ise konut kredisi faiz oranlarının yüzde 2,5 ve üzerinde olması. Öte yandan gayrimenkul şirketlerinin 31 Ekim'e kadar süren ve 120 ay vade ve 0,98 firma vadeli kampanyasıyla satışlarına vatandaş büyük talep gösterince rekor gelmiş oldu.

Hükûmet yeni düzenleme yapıyor

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yabancıya daha çok satış için düzenleme hazırlığının yapıldığını, bu sayede satışların daha çok artmasını beklediklerini söyledi. Babacan Yönetim Kurulu Başkanı İBrahim Babacan da mevcut stokların erimeye başladığını, piyasaya canlılık geldiğini, hükûmetin adımlarının karşılığını gördüklerini söyledi ve “Bu yükseliş yılın geri kalanında da sürer” ifadesini kullandı.

Yabancıya satış 6 milyar dolar olur

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, yabancıya satışta rekorların birbirini izlediğini belirterek “Vatandaşlık imkânının 250 bin dolara düşürülmesi vitesimizi büyüttü, aylık 6 bin 276 konuta ulaştık. Bu yıl 6 milyar doları yakalarız. Gelecek sene ise 10 milyar dolar döviz girdisini ülkemize kazandıracağımızı öngörüyoruz. Yurt dışı tanıtım organizasyonlarıyla yabancıya satış hızlı artacaktır” dedi.

Yabancılar, evine eşya da alacak

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, yıl sonunda yabancıya satışın 40 bini bulabileceğini, önümüzdeki yıl da 50 bin konut satışı hâlinde 10 milyar dolarlık dövizin girmiş olacağını söyledi. Durbakayım, “Vatandaşlığın 250 bin dolarlık alıma indirilmesi satışları ateşledi. Konut alan yabancı mobilya, beyaz eşya ve diğer üründe alacak ve döviz girdisi 15 milyar doları bulabilecek” diye konuştu.