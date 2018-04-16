'Dövizde yaşanan artış gayrimenkul satışlarını yavaşlattı'

Geçtiğimiz yıl mali piyasalarda yaşanan hareketlilik, kısa dönemdeki kar maksimizasyonu arzusu yaşayan yatırımcıların gayrimenkul yatırımlarına uzak durmasına sebep oldu. Şimdi de aynı şekilde döviz kurlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle gayrimenkul yatırımcıları beklemede kalmayı tercih ediyor.

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin gayrimenkul sektörüne olan etkilerini değerlendiren ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, "Özellikle son birkaç ayda döviz kurlarında yaşanan hareketlenme ve doların yılbaşından bu yana yüzde 10, euronun yüzde 13 oranında değer kazanması, elinde dövizi olan ve gayrimenkul almayı bekleyen yatırımcıları durdurdu. Döviz bazında satılan gayrimenkullerde de yüzde 10 fiyat artışına karşılık gelen bu hareket acaba fiyatlar düşer mi? şeklinde beklenti içine giren yatırımcıları da bir süre beklemeye sevk etti" dedi.

Doların yüzde 10, euronun yüzde 23, altının yüzde 20 arttığını 2017 yılında enflasyon yüzde 12’leri gördüğünü belirten Atalay, "Enflasyona bağlı olarak inşaat maliyetlerindeki artış devam ediyor, geçen yıl bina maliyet endeksi yüzde 20 artarken, konut fiyatları sadece yüzde 11 oranında arttı. Fiyatların İstanbul’da yüzde 7,4, Ankara’da yüzde 6,5 oranında artış göstermesiyle birlikte, konut yatırımının özellikle İstanbul ve Ankara’da yeniden cazip hale geldiğini gösteriyor. Konut satışlarında ekonomik ve siyasal etkilerden dolayı dönemsel olarak her ne kadar bir yavaşlama söz konusu olsa da Türkiye’de konut ihtiyacının uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz. Döviz kurlarının normal seviyelerde seyretmesiyle birlikte yatırımcılar güvenli liman olan gayrimenkul yatırımlarına yönelecektir".