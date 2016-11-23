Kocaeli Oto Ticaret Merkezi’nde ikinci el otomobil satışı yapan galericiler, döviz kurlarındaki artışın ikinci el otomobil sektörünü olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Dövizdeki artış sebebiyle vatandaşların araçlara rağbet göstermediğini belirten galericiler, otomotiv sektöründeki pasta payının da gün geçtikte azaldığını ifade etti. İkinci el otomobil almak için galericileri tek tek dolaşan müşteriler ise döviz kurlarındaki artış nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ve araç bulmakta zorluk yaşadıklarını vurguladılar.

Dövizin kurlarındaki artışın otomotiv sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Oto Galeri sahibi Sedat Kaboğlu, “Dövizin yükselmesiyle birlikte otomotiv piyasasında büyük bir durgunluk yaşandı. Otomotivdeki düşüşün nedeni ise insanların daha fazla beklentileri olduğu için, ‘Araçların fiyatı daha çok yükselir, ya da yükseldikten sonra satayım da araba mı değiştireyim’ düşüncesine sahip olmalarıdır" dedi.

"Geçmiş yıllara göre işlerimiz gittikte düşüyor"

İkinci el satışlarının geçmiş yıllara göre düşüş yaşadığını belirten Kaboğlu, “Geçmiş yıllara göre işlerimiz gittikçe düşüyor. Bunun nedeni ise internet satışları, pastadaki payların çoğalması, esnafların artması ve ayak üstü satış yapan insanların büyük bir etkisinin olmasıdır. Araçlarda bu aralar dövizlerin artışıyla birlikte biraz sıkıntılarda oluyor. Otomobil piyasasında o yüzden düşüşler yaşanıyor. Tabi ki insanlar da kendi menfaatlerini düşünüyor" diye konuştu.

İsmail Gündüz