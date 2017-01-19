Batman oto galericiler sitesinde ikinci el otomobil satan esnaf, ayda bir araç bile satamadıklarını ve bunun nedeninin ise dövizdeki yükseliş ile ÖTV fiyatlarına bağlı olduğunu belirtti. Yıllardır Batman'da ikinci el otomobil satışı yapan Abdulbaki Tağur, vatandaşların kredilerden dolayı borçlu olduğunu ve dövizdeki yükseliş nedeniyle otomobil alamadıklarını belirterek, "İkinci el otomobil piyasasının durgun olmasının sebebi her kesin kredi borcunun olması ve bankalara borçlanmasıdır. Araba almakta da zorlanıyorlar, en çok da son günlerde dövizdeki yükselişten kaynaklanıyor. ÖTV fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da piyasa kötü etkilendi" dedi.

Veysi Güneş isimli esnaf ise bölgede yaşanan olayların da ikinci el otomobil piyasasını etkilediğini ve ayda bir araç bile satamadıklarını söyledi. Güneş, "İkinci el otomobil piyasasının durgunluğu ÖTV fiyatlarının başını alıp gitmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca bölgede yaşanan olaylar ikinci el otomobil piyasasını etkiledi. Her kesin araba alıp satması da piyasayı etkiledi. Daha önce ayda 3 araç satarken şimdi ayda bir araç ancak satabiliyoruz" diye konuştu.

Osman Arslan

