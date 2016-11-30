Euro ve dolarda artışın sürmesi, Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle yapılan çağrılar üzerine Elazığ’da vatandaşlar, dövizlerini bozdurarak, güvenilir liman olarak tabir edilen altına yatırım yapıyor. 15 Temmuz darbe girişimini yapmaya çalışan güçlerin başarılı olamayınca olayı tamamen ekonomik savaşa çevirdiklerini belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmak, euro ve doların yükselmesinin dış güçlerin Türkiye’ye yapmış olduğu ekonomik yaptırım olduğu ifade etti.

“Kesinlikle altına yatırım yapın”

Doların eski seyrine geleceğini düşündüklerini dile getiren Çakmak, “Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına istinaden altın güvenli liman olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın özellikle altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Altın her zaman güvenli liman olmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda her zaman geçerliliğini devam ettiriyor. Kesinlikle altın yatırımı yapın” dedi.

“Dövizler altına dönüşüyor”

Kuyumcu esnafları olarak kendilerinin de bir kampanya başlattıklarını vurgulayan Çakmak, “Elimizdeki dövizleri ekonomimize katkı olsun sattık ve Türk parasına döndük. Bizler kuyumcu esnafları olarak Türk parasına güveniyoruz. Elimizde euro ve dolar olarak yatırım aracı bulundurmuyoruz. Müşteri bize satıyor biz de direk İstanbul ya da buradaki döviz buralarına satıp elimizden çıkartıyoruz. Elazığlı vatandaşlarımız da bu konuya duyarlılık gösterdiler. Ellerindeki dövizi satıp altına dönüyorlar” diye konuştu.

Vatandaşların dövizlerini bozdurup altın aldıklarını aktaran kuyumcu Mehmet Yumakgil ise altının ilerisi için iyi bir yatırım olabileceğini ifade etti.

Elindeki dövizi bozdurarak altına çeviren Muhittin Bıçakçıoğlu da, “Daha önce dövizim vardı. Dış güçlerin ülkemizde yapmış olduğu komplodan dolayı elimde döviz tutmadım. Milli değerimiz olan cumhuriyet altınına yöneldim. Bekleme sürem olduğu için ekonomiye faydam olsun diye öyle düşündüm" ifadelerinde bulundu.

Kamil Cankılıç