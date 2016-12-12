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Dövizini bozduran vatandaşlar, Başkent semalarında uçtu

Sportif Havacılık Kulübü, dövizini bozduran vatandaşlara Başkent semalarında paraşütle uçma keyfi sundu.

Dövizini bozduran vatandaşlar, Başkent semalarında uçtu

12 Aralık 2016 11:24

‘Vatanını Seviyorsan Dövizini Sat, Ekonomiye Kat’ kampanyası başlatan Türk Hava Kurumu(THK) Sportif Havacılık Kulübü, dövizini bozduran vatandaşlara Tandem(çift kişilik uçuş) Yamaç Paraşütü ile Başkent semalarında unutamayacakları bir an yaşattı.

Ayaş Kumlu Doruk Tepesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte dövizini bozduran vatandaşlar Sportif Havacılık Kulübü’nün tecrübeli pilotları eşliğinde gökyüzünde süzüldü. Yaklaşık 700 dolar bozdurduğunu belirten Fatih Başerdem, ilk defa paraşütle uçacağını, çok heyecanlı olduğunu ama pilotuna güvendiğini ifade ederek, paraşütle havalanmadan önce şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ben de dolarımı bozdurdum. Yaklaşık 700 dolar bozdurdum. Sonrasında THK Havacılık Sportif Faaliyetleri derneğinin sosyal medyada bir ilanını gördüm ve katılmak için başvuru yaptım. İlk defa paraşütle uçacağım, çok heyecanlıyım ama pilotuma güveniyorum.”
“Cumhurbaşkanımızın talimatları kesilene kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz”

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için böyle bir kampanya başlaştıklarını ifade eden THK Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Çelik ise, dövizini bozduran vatandaşlara tandem uçuşu hediye etiklerini dile getirdi. Kampanyaya ilginin oldukça büyük olduğunu söyleyen Çelik, Bir haftada katılımın 100 kişiyi geçtiği bilgisini verdi. Kampanyanın süresine ilişkin olarak ise Çelik, ” Biz, bu kampanya (döviz bozdurma) devam ettiği müddetçe ve cumhurbaşkanımızın talimatları kesilene kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz” ifadesinde bulundu.  


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