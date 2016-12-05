Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yatağının altında döviz olanlar parasını TL’ye dönüştürsün” çağrısına kulak veren ve vatandaşları teşvik etmek amacıyla kampanya yapan esnaflara bir yenisi daha eklendi. Erzurum’un İspir ilçesinde lokanta işleten Ahmet Uzun da bu çağrıya destek oldu. 300 dolar veya 300 euro bozduran vatandaşlar Uzun’un lokantasından ücretsiz olarak bir porsiyon döner yiyebilecek.

Amacının istikrarın devamı olduğunu ifade eden Ahmet Uzun, “Ülke menfaati için milli değerlere ve ekonomiye katkı sağlamak, buradaki vatandaşları teşvik etmek amacıyla böyle bir kampanya düzenledik. Alt sınır 300 dolar ya da 300 eurosunu bozduran her vatandaş banka dekontu getirsin yemeğini yesin, ayranını içsin” dedi.

“Oynanan oyunu bozacağız” diyen Uzun, “Bizim herhangi bir reklam veya kandırma gibi bir düşüncemiz yok. Allah’a şükür işlerimiz de iyi. Bu vatana şehitlerimiz kanını canını verdi. Biz de bu vatan için elimizden gelen 500 kilogram tosunu hibe ediyoruz. Herkes dövizini Türk Lirası'na veya altına çevirsin. Birilerinin oyununu biz bozacağız. Cumhurbaşkanımızı minnetle anıyorum” diye konuştu.

Nejdet Yılmaz

ERZURUM