Diğer
Kategoriler

Dövizini bozdurana döner ücretsiz

Erzurum’un İspir ilçesindeki bir lokantacı, 300 dolar veya euro bozduran vatandaşlara ücretsiz döner ikram ediyor.

Dövizini bozdurana döner ücretsiz

05 Aralık 2016 15:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yatağının altında döviz olanlar parasını TL’ye dönüştürsün” çağrısına kulak veren ve vatandaşları teşvik etmek amacıyla kampanya yapan esnaflara bir yenisi daha eklendi. Erzurum’un İspir ilçesinde lokanta işleten Ahmet Uzun da bu çağrıya destek oldu. 300 dolar veya 300 euro bozduran vatandaşlar Uzun’un lokantasından ücretsiz olarak bir porsiyon döner yiyebilecek.
Amacının istikrarın devamı olduğunu ifade eden Ahmet Uzun, “Ülke menfaati için milli değerlere ve ekonomiye katkı sağlamak, buradaki vatandaşları teşvik etmek amacıyla böyle bir kampanya düzenledik. Alt sınır 300 dolar ya da 300 eurosunu bozduran her vatandaş banka dekontu getirsin yemeğini yesin, ayranını içsin” dedi.
“Oynanan oyunu bozacağız” diyen Uzun, “Bizim herhangi bir reklam veya kandırma gibi bir düşüncemiz yok. Allah’a şükür işlerimiz de iyi. Bu vatana şehitlerimiz kanını canını verdi. Biz de bu vatan için elimizden gelen 500 kilogram tosunu hibe ediyoruz. Herkes dövizini Türk Lirası'na veya altına çevirsin. Birilerinin oyununu biz bozacağız. Cumhurbaşkanımızı minnetle anıyorum” diye konuştu. 

Nejdet Yılmaz
ERZURUM


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç