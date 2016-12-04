Diğer
Kategoriler

Dövizini bozdurana yemek bedava

Dolar ve Euro’daki artışa karşı Türk parasının değerlenmesi için atağa geçen Bilecik'teki bir lokanta işletmecisi, 500 Dolar veya Euro bozdurup, fişiyle gelen vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor.

Dövizini bozdurana yemek bedava

04 Aralık 2016 10:28

Vezirhan beldesindeki bir lokanta işletmecisi Dolar ve Euro’nun yükselişi nedeniyle ilginç bir kampanya başlattı. Doların bozdurulması yönündeki çağrılara kayıtsız kalmayan Trabzonlu Yüksel Usta Lokantası İşletme Sahibi Yüksel Yıldırım, Türk parasının değerlenmesi için 500 Dolar ve Euro’yu bozdurup fişini getiren vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor. İşletmeci, dükkanın camına astığı, üzerinde “Kardeşçe yaşadığımız ülkemizin güzel insanları 500 Dolar, Euro bozdurup, fişini gösteren herkese yemek bedava” yazılı pankartla vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Dolar ve Euro’daki artışa karşı hamlede bulunmak amacıyla kampanyayı başlatan lokantacıya vatandaşlardan da destek geldi.

“Ülkemize ve devletimize hizmet amaçlı bir kampanya yaptık”

İşletme sahibi Yüksel Yıldırım, vatandaşlara dövizlerini bozmaları konusunda çağrı yaparak, başlattıkları kampanyayı anlattı. Yıldırım, “Ülkemize ve devletimize hizmet amaçlı bir kampanya yaptık. Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Dolarlarınızı bozun' diye bir çağrısı olmuştu. Dolarlarını, Euro’larını bozan tüm vatandaşlarımız makbuzlarıyla geldiği zaman lokantamızda ücretsiz yemek yiyebilirler. Bozdurdukları dövizin fişiyle gelen çok vatandaş oldu. Dün bu kampanyaya başladık, gördük ki vatandaşlarımız sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizim bu kampanyamıza, çağrımıza duyarsız kalmamış. Bayağı ilgi var” diye konuştu.

Vatandaşlar getirdikleri fişler ile ücretsiz sabah kahvaltısı veya öğle yemeği yediler

Kampanyayı duyup da lokantaya sabah kahvaltıya gelen Ahmet Ayyıldız isimli vatandaş, “Güzel bir kampanya yapmışsınız. Dolar, Euro bozdurana yemek bedavaymış. Türk parasını değerlendirmek amacıyla Dolar, Euro bitsin, Türkiye daha iyi ilerlesin. Mutlu olduk, güzel bir kampanya. 500 Euro'um vardı, bozdurup getirdim ailemle kahvaltımızı da yaptık. İşletme sahibi Yüksel Yıldırım'a başlattığı bu kampanyadan dolayı teşekkür ederiz" dedi. 

Zeki Ceyhan
BİLECİK 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç