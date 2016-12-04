Vezirhan beldesindeki bir lokanta işletmecisi Dolar ve Euro’nun yükselişi nedeniyle ilginç bir kampanya başlattı. Doların bozdurulması yönündeki çağrılara kayıtsız kalmayan Trabzonlu Yüksel Usta Lokantası İşletme Sahibi Yüksel Yıldırım, Türk parasının değerlenmesi için 500 Dolar ve Euro’yu bozdurup fişini getiren vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor. İşletmeci, dükkanın camına astığı, üzerinde “Kardeşçe yaşadığımız ülkemizin güzel insanları 500 Dolar, Euro bozdurup, fişini gösteren herkese yemek bedava” yazılı pankartla vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Dolar ve Euro’daki artışa karşı hamlede bulunmak amacıyla kampanyayı başlatan lokantacıya vatandaşlardan da destek geldi.

“Ülkemize ve devletimize hizmet amaçlı bir kampanya yaptık”

İşletme sahibi Yüksel Yıldırım, vatandaşlara dövizlerini bozmaları konusunda çağrı yaparak, başlattıkları kampanyayı anlattı. Yıldırım, “Ülkemize ve devletimize hizmet amaçlı bir kampanya yaptık. Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Dolarlarınızı bozun' diye bir çağrısı olmuştu. Dolarlarını, Euro’larını bozan tüm vatandaşlarımız makbuzlarıyla geldiği zaman lokantamızda ücretsiz yemek yiyebilirler. Bozdurdukları dövizin fişiyle gelen çok vatandaş oldu. Dün bu kampanyaya başladık, gördük ki vatandaşlarımız sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizim bu kampanyamıza, çağrımıza duyarsız kalmamış. Bayağı ilgi var” diye konuştu.

Vatandaşlar getirdikleri fişler ile ücretsiz sabah kahvaltısı veya öğle yemeği yediler

Kampanyayı duyup da lokantaya sabah kahvaltıya gelen Ahmet Ayyıldız isimli vatandaş, “Güzel bir kampanya yapmışsınız. Dolar, Euro bozdurana yemek bedavaymış. Türk parasını değerlendirmek amacıyla Dolar, Euro bitsin, Türkiye daha iyi ilerlesin. Mutlu olduk, güzel bir kampanya. 500 Euro'um vardı, bozdurup getirdim ailemle kahvaltımızı da yaptık. İşletme sahibi Yüksel Yıldırım'a başlattığı bu kampanyadan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Zeki Ceyhan

BİLECİK