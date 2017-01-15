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Dövizini bozdurup gayrimenkul alana özel uçakla Konya turu

Konya'da bir emlak firması, dövizini bozdurup gayrimenkul alan müşterilerini özel uçakla Konya semalarında yaklaşık 1 saat şehir turuna çıkarıyor.

Dövizini bozdurup gayrimenkul alana özel uçakla Konya turu

15 Ocak 2017 12:56
Dövizini bozdurup gayrimenkul alana özel uçakla Konya turu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Milletimiz döviz satarak ilk saldırının önüne geçti. Bunun devamını milletimden rica ediyorum” çağrısına Konyalı emlakçı Bahattin Çibik'ten eşine az rastlanır bir destek geldi. Firma sahibi dövizini bozdurup gayrimenkul alanları özel uçakla Konya semalarında yaklaşık 1 saat süren bir geziye çıkarıyor. 4 kişilik Cessna tipi uçakla Konya Havalimanı'ndan hareket eden firma müşterileri kenti kuş bakışı izliyor. Emlak firması sahibi Bahattin Çibik, dövizini bozdurup gayrimenkul alan Mustafa İbalı'yı uçak ile şehir turuna çıkardı. Şehir üzerinde turlayan uçaktan kenti seyreden Mustafa İbalı ve emlakçı Bahattin Çibik, uçuş sonrası açıklama yaptı. 

Emlak firması sahibi Bahattin Çibik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dövizini bozdurun çağrısına uyarak ev, arsa, fabrika alan müşterilerine Konya’yı havadan izleme fırsatı sağladıklarını söyledi. Çibik, “Eurosunu, dolarını bozdurup yatırımlarını emlakta değerlendiren müşterilerimize 1 saat havadan Konya’yı gezdiriyoruz. Yoğun talep alıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımıza 15 Temmuz’dan itibaren destek veren vatandaşlarımız hala desteğini devam ettiriyor. Ciddi dönüşler aldık. Böyle devam ederse ekonomimiz için çok güzel. Firmamızdan gayrimenkul alan hiçbir müşterimizi ayırt etmeden uçuracağız. Dövizini bozdurup maliyeti ne olursa olsun gayrimenkul alanları biz uçurmaya hazırız” diye konuştu.

Dövizini bozdurup gayrimenkul alan Mustafa İbalı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyduğunu belirterek, ”Dövizimi bozdurup gayrimenkul aldım. Cumhurbaşkanımızın başlattığı dolarını bozdur kampanyasına da bir birey olarak, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bir vatandaş olarak destek veriyorum ve herkesi de destek vermeye çağırıyorum. Cumhurbaşkanımız söylediyse konuştuysa boşuna konuşmaz, biz bunun idraki içerisindeyiz“ dedi. 

Uğur Sarı
 


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