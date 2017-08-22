Dövülerek öldürülen taksici olayında 4 gözaltı

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki Belek Beach Park içinde faaliyet gösteren restoranda eşiyle birlikte yediği yemek sonrası gelen 700 TL tutarındaki hesap tartışmasıyla başlayan kavgada birden fazla kişinin saldırısına uğrayan taksici esnafı 28 yaşındaki Yahya Zağlı, başına aldığı ağır darbelerle hayatını kaybetmişti. Yahya Zağlı’nın gözü yaşlı eşi Yulduz Zağlı ve babası Ahmet Zağlı katil zanlılarının bir an önce bulunmasını beklediklerini söylerken, bu sabah saatlerinde işletme çalışanı olmadığı ve arbede anında orada olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. K.E., Ö.K., M.A. ve S.G. adı şüpheliler ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. Acılı eş Yulduz Zağlı ve babası Ahmet Zağlı yaptığı açıklamalarda hesap sorununun çözüldüğünü, olay yerinde bulundukları iddia edilen zabıta ekipleri ile başka tanıkların da olduğunu söylerken, karmaşık hale gelen olayın şüphelilerin verdiği soruşturmaların ardından netleşmesi bekleniyor.

Sedat Temel