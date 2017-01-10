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'Dövüşe 5 kala' mesajını atan Woo George tutuklandı

İstanbul’daki gece kulübü katliamı öncesinde eğlence merkezinin sosyal medya hesabından "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dövüşe 5 kala mesajını atan Woo George tutuklandı

10 Ocak 2017 21:03

İstanbul Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının gerçekleştirildiği eğlence merkezinin sosyal medya hesabına o gece "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan "Woo George" isimli kullanıcıya yönelik polis ekipleri çalışma yapmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Woo George isimli sahte hesabı kullandığı tespit edilen

F.S.M. adlı şahıs, Düzce’nin Cumayeri ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen F.S.M. tutuklandı.

(Ali Yıldız/İHA)

Etiketler: Dövüşe 5 kala, tutuklandı, Woo George


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