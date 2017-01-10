İstanbul Ortaköy’de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının gerçekleştirildiği eğlence merkezinin sosyal medya hesabına o gece "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde iki mesaj yazan "Woo George" isimli kullanıcıya yönelik polis ekipleri çalışma yapmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Woo George isimli sahte hesabı kullandığı tespit edilen

F.S.M. adlı şahıs, Düzce’nin Cumayeri ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen F.S.M. tutuklandı.

(Ali Yıldız/İHA)