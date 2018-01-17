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Dövüşen horozları hindiler ayırdı

Şanlıurfa’da hindiler, dövüşen horozların arasına girerek ayırdı.

Dövüşen horozları hindiler ayırdı

17 Ocak 2018 12:27
Dövüşen horozları hindiler ayırdı - Tıkla İzle

Hsliliye ilçesi Günbalı kırsal Mahallesi’nde iki horozun dövüşünü cep telefonuyla kaydeden vatandaş, ilginç bir olaya tanıklık etti. Hindiler, dövüşen horozlara yaklaşarak ayırmaya çalıştı. Birkaç denemede başarısız olan hindiler, yan yana durup hep birlikte horozların arasına girmeye çalıştı. Daha sonra horozların etrafını saran hindiler, sonunda onları ayırmayı başardı. Horozları ayıran hindiler, her ikisini de kovalayarak farklı yönlere gitmelerini sağladı.

Görüntüleri kaydeden Abit Özbay, insanların bu tür olaylarda hindiler kadar olamadığını belirterek, "Pazar günü ben Gülbalı köyündeydim. Baktım iki tane horoz dövüşüyor. O anda hindiler üzerine gidinde dedim ki bunlar bir şey yapacak ve hemen telefonumu çıkarttım. Orada kayıt yapmaya başladım. Baktım hindiler kavga eden horozların üstüne gidip ikisini ayırdı" ifadelerini kullandı.

Şinasi İnan

 

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