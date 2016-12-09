Kampüsün konferans salonunda gerçekleşen buluşmada, kafenin kurucusu Saruhan Singen, kafenin kuruluş sürecini ve şu anki işleyişini öğrencilere anlattı.

Kafenin kurulduğu tarihten bu yana büyük bir açığı kapattığını ifade eden Singen, “Kafemizi ilk kurduğumuz zaman o kadar çok insan geldi ki ülkemizde böyle bir organizasyona ne kadar çok ihtiyaç olduğunu anladık. Biz bu konuda bir açığı kapatıyoruz” dedi.

Kafenin enerjisi ve elektriği bol bir yapıda olduğunu söyleyen Singen, mutlu ve eğlenceli bir ortamda çalıştıklarını, kafelerine gelenleri de mutlu gönderdiklerini ifade etti. Down Cafe’de 26-27 çocuğun çalıştığını vurgulayan Singen, “Sadece kafe değiliz. Hafta sonları sosyal aktivitelerimiz de var. Çocuklarımız hafta sonları resim ve ritim dersleri alıyorlar. Ayrıca iki yıldır tiyatro eğitimi alıyoruz. Grubumuzla bir tiyatro oyunu sergilemek istiyoruz” dedi.

Hedeflerinin kafelerinde çalışan çocukları gerçek hayatın içine kazandırmak olduğunu vurgulayan Singen, bugüne kadar birçok kafe elemanını gerçek hayatta işe yerleştirdiklerini söyledi.Bağışlarla ve yaptıkları satışlarla kafenin giderlerini karşıladıklarını söyleyen Singen, her türlü desteğe açık olduklarını ifade etti.

Organizasyonun sonunda İhlas Eğitim Kurumları 10. Sınıf öğrencileri misafirlerine çiçek takdim ettiler.

