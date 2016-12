Down sendromlu gençleri hayata kazandırmayı amaçlayan Down Şefler projesi, özel gençleri eğlendirerek öğretirken aynı zamanda meslek sahibi yapacak. İstanbul Down Sendromu Derneği, Tomurcuk Vakfı ve Aşçılar Konfederasyonu’nun işbirliği ile hayata geçirilen proje, down sendromlu gençleri meslek sahibi yapma adında dünyada ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Proje ile ilgili bilgi veren İstanbul Down Sendromu Derneği Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, “İstanbul Down Sendromu Derneği tamamen eğitim ve mesleki eğitim veren bir sivil toplum örgütü anlayışında hizmet veriyor. Burada amacımız lise eğitimine kadar gayet iyi giden çocuklarımızın, lise eğitiminden sonra iş imkanı ve mesleki eğitim almadıkları için tekrar geri eve dönüş oluyor. Biz tekrar eve dönüşleri önlemek adına hayatın içinde kalmaları içim Tomurcuk Vakfı ve Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğinde Down Şefler diye bir çalışma başlatıyoruz” dedi. Projenin öneminde değinen Tuncay, “ Burada amaç çocukların en sevdiği ve en keyif aldığı meslek gruplarını tespit edip bunlara, ciddi ve kalıcı bir eğitimden sonra yüzde yüz istihdama yönelik iş imkanı sağlamak. Burada da beslenme çok önemli bir konu. Özellikle çocuklarımızın tatlıya çok büyük bir ilgileri var. Dedik ki biz bunları mesleğe dönüştürüp, en azından hayatın içerisinde liseden sonra da kalabilsinler. Şu anda İstanbul’da ve Ankara’da olmak üzere iki ayaklı bir projemiz var. Üç ile beş arasındaki down sendromlu gencimize, 23 hafta ciddi bir akademik eğitim vereceğiz, profesyonel aşçılar işbirliğinde. Ve bu proje kapsamında hem 3 haftada onların mutfağına Türkiye’nin ünlü çiftlerini misafir edeceğiz. Hem bu 23 hafta sonunda sağlıklı beslenme kitabı ortaya çıkacak. Ve en önemlisi de Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun sağlayacağı iş imkanlarını çocuklarımıza sağlamış olacağız. Çünkü downlu gençler, bireyler gerçekten akademik eğitim aldıklarında çok ciddi yerlere geliyorlar. Biz bu örnekleri çoğaltmak ve başarı noktasında onların yapabildiklerini, en iyi neyi yapıyorlarsa, o anlamda onları geliştirmek ve toplumun, hayatın tam ortasında onları bağımsız birey olarak hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz”şeklinde konuştu.

Proje Dünyada ve Türkiye’de ilk..

Akademik eğitim alma ve meslek edindirme anlamında projenin ilk olma özelliğine değinen Tuncay, “Bu ciddi anlamda Türkiye’de ve dünyada bir ilk olacak. Yani 23 haftalık akademik bir eğitimin, gerçekten aşçıların alacağı ders müfredatını biz aldık, modül oluşturduk. Bu modülü oluştururken de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndaki uzmanlardan da destek aldık. Yani biz ayakları yere değen nokta atışlı bir çalışma ortaya koyacağız. Amacımız günü kurtarmak değil, çocukların liseden sonraki hayatlarında 'ben de varım' diyebilecekleri, hayatın içerisinde kalacakları, meslek işi kazandırmak. Yoksa kuru pasta yapıyorlar, meslek anlamında Türkiye’de ilk olacak” diye konuştu.

Tuncay, bundan sonraki aşamada Down DJ şeklinde bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Tuncay, projelerin başarılı olması durumunda down sendromlu daha fazla genci projeye dahil edeceklerini söyledi.

Projeye destek veren Tomurcuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sernur Karagöz ise, “Tomurcuk Vakfı kurulduğu günden bu yana özel çocukların ve gençlerin çeşitli alanlarda kendini ispat etmesine yönelik çalışmalar yapan ve atölyeleri bulunan bir vakıf. Burada bizlerle olan çocuklarımız atölyelerimizde kendilerini defalarca kere ispatlamış çocuklarımız. Hatta Gözde ve Damla iki hafta önce katıldıkları bir yarışmada İzmit’te bir çikolata festivalinde katıldıkları ekiple birincilik madalyası aldılar. Dolayısı ile bu proje içinde de çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Önemli olan bu bireylerin yapamadıklarını değil de yapabildiklerini üstüne gidilebilmesi ve onlara o konuda destek olunabilmesi. Zaten eğitim aldıklarında gerçekten çok başarılı oluyorlar. Ben bu projenin de çok isabetli bir proje olduğunu düşünüyorum onlar için. Ve bir pilot proje gibi bakmak gerektiğini düşünüyorum ilk olması nedeniyle. Bu bir sürü kuruma, bizim dışımızdaki vakıf ve derneklere de örnek olabilir” dedi.

Çikolata festivaline katılarak birincilik alan down sendromlu Gözde Güven ve Damla Solak ise başarılı çalışmalarını anlattı. Bir hayli heyecanlı oldukları görülen Gözde Güven ve Damla Solak, yaptıkları çalışmanın beğenildiği ve bundan sonra da ödül almak için gayretlerini sürdüreceklerini anlattılar.