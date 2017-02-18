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Down Sendromlu 2,5 yaşındaki Ayaz bebeğin ailesi yardım bekliyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında Down Sendromlu 2,5 yaşındaki çocukları Ayaz bebekle yaşam mücadelesi veren Ceylan ailesi kendilerine uzanacak yardımı bekliyor.

Down Sendromlu 2,5 yaşındaki Ayaz bebeğin ailesi yardım bekliyor

18 Şubat 2017 13:56

Apartmanın bodrum katında 7 yıldır sobalı bir evde kirada yaşayan Ceylan ailesi 2,5 yaşındaki Down Sendromlu çocukları Ayaz’ın artan masraflarını karşılamakta zorluk çekiyor. Ayaz bebeğin annesi Sevgi Medeni Ceylan, eşinin bir fabrikada asgari ücretle çalıştığını kaydetti.

"Sobalı evde oturduğumuz için kömür yakıyoruz"

Kömür bittiği için ısınamadıklarını söyleyen Ceylan, "Kirada oturuyoruz. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Evin masrafları, çocuğun masrafları yeri geliyor karşılayamaz durumda oluyoruz. 7 sene oldu burada oturuyoruz. Evimiz şuan bodrum kat, sobalı evde oturduğumuz için kömür yakıyoruz. Allah razı olsun devletimizden. Bu kış kömür verdi. Bu kış çok soğuklarımız oldu. Kömür dayanmadı. Devletin verdiği kömür belirli bir yere kadar gitti. Ondan sonra bitti. Şuan kömürümüz bitti. Şuan sağ soldan eşim tahta topluyor, bir şeyler kırıp yakıyoruz. Oğlumuz üşümesin, soğukta durmasın" dedi.

"Benim çocuğum özel bir çocuk olduğu için bazı ihtiyaçları var"

2,5 yaşındaki Down Sendromlu çocukları Ayaz’ın ihtiyaçları olduğunu ifade eden Ceylan, "8 aylık doğduğu için nefes borusu gelişmediğini söylemişlerdi doktorlar. Şuan iyi. Devamlı mama kullandım. Her çocuğun olduğu gibi benim oğlumun da masrafları oluyor. Benim çocuğum özel bir çocuk olduğu için çocuğumun bazı ihtiyaçları var. Çocuğun sağlık problemleri olur olmaz diyerek her ay kontrole fakülteye götürüyoruz" diye konuştu.

"Masrafları yeri geliyor karşılayamayacak durumda oluyoruz"

Eşinin asgari ücretle çalıştığını söyleyen Ceylan, "Devamlı sağlık kontrollerini yaptırıyoruz. Yaptırmaya çalışıyorum daha doğrusu. Elimden geldiği kadarıyla, maddi imkanların el verdiği kadarıyla yaptırmak istiyorum. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Evin masrafları, çocuğun masrafları yeri geliyor karşılayamayacak durumda oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Duyarlı insanlarımızdan yardım bekliyoruz"

Kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen Ceylan, "Oğlumu her ay fakülteye götürmek zorundayım. Sağlık problemlerinden dolayı, normal çocuklara nazaran sağlık problemleri daha çok oluyormuş. Kalp problemleri, böbrek problemleri bu yüzden biz de devamlı gidip geliyoruz. Bizim durumumuz ortada. Devletimizden, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Yardım istiyoruz. Duyarlı insanlarımızdan yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

Kaner Akaner


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