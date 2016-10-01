Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Down sendromlu amigoya görülmemiş doğum günü

Down sendromlu amigoya görülmemiş doğum günü

Down sendromlu Bursaspor amigosu Turan Dursun için görülmemiş bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Down sendromlu amigoya görülmemiş doğum günü

01 Ekim 2016 11:03

Binlerce Bursaspor taraftarı sokaklara çıkıp meşalelerle Turan Dursun’a unutulmaz bir gece yaşatırken Bursasporlu futbolcular da soyunma odasından görüntülü mesaj gönderdi. Zafer Mahallesi’nde oturan 26 yaşındaki down sendromlu Turan Dursun için sürpriz hazırlayan Bursaspor taraftarları ve mahalle sakinleri ilginç bir etkinliğe imza attılar. Turan Dursun için özel olarak hazırlanan üstü açık araba ile konvoy yapan mahalleli Bursa turunun ardından mahalleye müzik ve meşaleler eşliğinde girdi. Mahallenin gençleri Turan için "Padişahım çok yaşa" "Her şey Turan için" sloganları attı. Gecede Zafer Folklor oyunları ekibi de özel bir gösteri yaptı. Hazırlanan pastayı üfleyip kesen Dursun, arkadaşlarıyla beraber halaylar çekerek gönlünce eğlendi. Rumeli Semih de gecede bir konser verdi.

Bursaspor taraftar dernekleri de koyu bir Bursaspor taraftarı olan amigo Turan’ı doğum gününde yalnız bırakmadı ve hediye olarak futbolcuların imzaladığı Batalla’ya ait formayı hediye etti. Turan Dursun için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise çelenk göndererek yeni yaşında mutluluklar dilediler. Bursaspor’un yıldız futbolcuları ve altyapı oyuncuları da görüntülü olarak doğum günü tebrik mesajı gönderdiler.

Amigonun doğum günü kutlaması için sosyal medyada ise "HerseyTurhaniçin" etiketiyle "Turhan Dursun’un doğum gününde Akhisar Gençlerbirliği maçından daha fazla insan var" yorumu yapıldı.

Etiketler: Bursaspor amigosu, down sendromu, Turan Dursun


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!