Down sendromlu Hazal'ın düğün hayali gerçek oldu

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin öğrencisiyken geçirdiği rahatsızlık sonrası eve mahkum olan down sendromlu Hazal Işık'ın 20. yaş gününde en büyük hayali gerçekleştirildi. Kendisi için düzenlenen düğünde gelinlik giyen Hazal, Maltepe'de bir düğün salonunda sevdikleriyle birlikte pasta kesti. Hazal için düzenlenen programda sanatçı Selçuk Balcı sahne aldı. Gelinlik giyerek salona gelen Hazal Işık, babası, ağabeyi ve dedesi ile dans etti. Hazal'ı gelinlik içinde gören sevdikleri gözyaşlarına hakim olamadı. Bir buçuk yıl önce akciğer tansiyonu teşhisi konan Hazal'ın salonda oksijen tüpü ile bulunması ise yürekleri burktu.

Sosyal sorumluluk projesinde yer alan sanatçı Selçuk Balcı, Hazal ile düet de yaptı. Hazal ile ‘Bu da gelir bu da geçer' şarkısını birlikte seslendiren Selçuk Balcı, “Biz Hazal'ı çok seviyoruz. Daha önce de bir piknik organizasyonunda sahneye çıkıp şarkı söylemiştik. Bu tarz konularda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Sosyal sorumluluk projesi için tüm sanatçıların yer alması gerekiyor. Biz bugüne kadar sosyal sorumluluk projesi alanında birçok konser gerçekleştirdik. Ama ilk kez bir düğünde sahne alacağım” şeklinde konuştu.

Hazal'ın yarım kalan eğitimini tamamlaması için daha büyük oksijen tüpüne ihtiyaçları olduğunu söyleyen anne Naciye Işık, “Bugün kızımın 20'nci yaş günü, gelinlik giydi. Böyle bir hayali olduğu için onu gerçekleştirdik. Çok mutluyum, çok gururluyum bir anne olarak, dünyanın en tatlı anıdır. Hazal'ın hep hayaliydi. Bir düğüne giderdik, ‘Ben gelinlik giyeceğim, ben evleneceğim, ben pasta keseceğim' hep bunu söylerdi. Hazal bir buçuk sene önce bir rahatsızlık geçirdi. O zamandır Hazal evden çıkamıyor. Okula gidemiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Evdeyiz, büyük oksijen makinemiz var. Onu takıyoruz. Şuan akciğer tansiyonu hastası. Şuan biz oksijen takıyoruz. Ama şuan taşıyabileceğimiz bir tüpe ihtiyacımız var. 2-3 kiloluk 4-5 saat gidebilecek tüpe ihtiyacımız var. Onu da şuanda gerçekleştiremediğimiz için Hazal şuan ne okula ne de başka bir yere gitmiyor” dedi.

Mustafa Biçer

