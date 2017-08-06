Down sendromlu kızının mutluluğu için damatsız düğün yaptı

Ailesiyle birlikte yaşayan down sendromlu Cansu Kızılkaya, küçük yaşlarından bu yana gelinlik giyerek evlenmenin hayalini kurdu. Hayalini, annesi Ayşe ve babası Bayram Kızılkaya temsili de olsa gerçekleştirdi. Eski Saray Mahallesi Selçuklu caddesinde bulunan evlerinde Kızılkaya ailesi, kızları için düğün yaptı. Akrabaların da yer aldığı düğünde Cansu ilk dansını babası Bayram Kızılkaya ile yaptı. Yapılan dans ardından bir süre çalan müzik eşliğinde oynayan Cansu, daha sonra kendisi için hazırlanan düğün pastasını kesti. Kesilen pastanın ardından dualar edildi. Düğüne gelenler Cansu’ya hediyeler verdi.

"Hep melek oldu bundan sonra da melek olacak"



Anne Ayşe Kızılkaya, “Allah’ıma hamdolsun bize böyle bir evlat verdiği için. Hep melek oldu bundan sonra da hep melek olacak. Çok istiyordu böyle bir düğününün olmasını. Burada böyle bir eğlence yapalım istedik. Cansu’muzu mutlu etmek istedik. İnşallah cennette hep beraber oluruz. Dün akşam da kına gecemiz vardı. Çok güzel oldu” diye konuştu.

Anne Ayşe Kızılkaya, kızını mutluluğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Mücahit Bilgi