Down sendromlu küçük kızın Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Tüneli'nin açılış törenine katıldı. Tören alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen 12 yaşındaki down sendromlu Havva Demirci isimli bir kız çocuğu Cumhurbaşkanına sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir süre sohbet eden küçük kıza, Erdoğan oyuncak hediye etti. Oyuncağını alan küçük kız, daha sonra Cumhurbaşkanını öperek tören alanından uzaklaştı. Erdoğan'a yaptığı kalp işaretiyle sevgisini dile getiren küçük Havva, renkli görüntüler oluşturdu.

Anne Nurşen Demirci, kızının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evlerine davet ettiklerini belirterek, "Ne konuştular bilmiyorum ama inşallah gelecek" dedi.

Down sendromlu küçük kız daha önce de Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek sevgi gösterisinde bulunmuştu. Küçük kız orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektiği bir fotoğrafı da basın mensuplarına gösterdi.

Oğuzcan Yazar