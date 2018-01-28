Down sendromlu Ömer'den en içten dua

Bilecik'te yaşayan down sendromlu 15 yaşındaki Ömer Bahadır Beşkardeş, babasını Şeyh Edebali Türbesi'ne getirmeye ikna etti. Burada bulunan hocanın sarık ve cübbesini giyerek, Kur'an-ı Kerim'i açan Beşkardeş, dua etmeye başladı. Beşkardeş'in dua etmesi anına Başbakan Binali Yıldırım'ın korumaları da şahit oldu. Ömer Bahadır Beşkardeş'in ettiği dualar görenleri de duygulandırdı. Babası Ziya Beşkardeş'e "Edebali'ye gideceğim, dua edeceğim" diyerek geldiği türbede Ömer Bahadır, askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de dua etti. Dua görüntüleri ise cep telefonu kameralarını yansıdı.

Cem Kaan Toka