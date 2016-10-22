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Down sendromlu Reyhan'ın düğün hayali gerçek oldu

Down sendromlu 46 yaşındaki Reyhan Eriş’in düğün hayali, yapılan formalite düğünle gerçek oldu.


22 Ekim 2016 17:00

Sinop’un İncedayı Mahallesi’nde yaşayan down sendromu hastası 46 yaşındaki Reyhan Eriş, televizyonda gördüğü down sendromlu bir bayanın evlenme haberi üzerine ailesine düğün istediğini söyledi. Ailesi de Reyhan’ın bu isteğini kırmadı. Reyhan Eriş’in yeğeni Ali Onat, rol gereği damatlık yapınca bugün anlı şanlı bir düğün gerçekleştirildi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Melih Keleş'in de katıldığı düğüne ilgi büyüktü. Düğünün çok kalabalık olduğu ve herkesin bu mutluluğu paylaştığı gözlendi. Düğünde pasta kesimi ve takı töreni dahil her şey Reyhan Eriş’in hayalindeki gibi gerçekleştirildi.
Reyhan Eriş’in annesi Sabiha Eriş, “Televizyonda down sendromlu Adanalı kıza düğün yapıldığını izleyince ondan çok etkilendi. Ondan sonra ‘ben de düğün istiyorum’ diye diretti. Biz de düşündük taşındık onu kırmak istemedik. Kardeşim, oğlum, annem karar verdik ve yapalım dedik. Salonumuzu tutmakta ve organizasyonda Belediye Başkanımız Baki Ergül ve Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Balfidan bizlere çok yardımcı oldu. Salon masraflarımızı onlar karşıladı. Gelinliğimiz İvyanlılar’dan, diğer bütün ihtiyaçlarımıza herkes yardımcı oldu. Yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Osman Aksu
SİNOP 

Etiketler: Down sendrom


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