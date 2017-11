Down Sendromlu ve işitme engelli çocuklarla mutluluğa pedal çevirdiler

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören parkur, annelerin çocuklarıyla bisiklet sürebildiği, ailelerin birlikte bisikletlerle tur atıp, şehir yaşamından uzak huzurlu bir ortamda yürüyüş yapabildikleri sosyal tesis her kesimden ve yaş grubundan bireylere hizmet veriyor. Onikişubat Belediyesi de bu bağlamda Down Sendromlu ve işitme engelli bireylerinde buralarda hoşça vakit geçirebileceği sosyal bir proje olduğunu bir kez daha vurguladı.

Down Sendromlu ve işitme engelli bireyler hakkında toplumsal bilinç oluşturmak açısından da bu parkurun önemli bir fırsat olduğunu belirten Başkan Mahçiçek, şöyle konuştu: "Bu tesisimizde her kesime hitap ettiğimizi söylemiştik. Kimsenin kimseden bir farkı yok. Burada, 720 bisikletimizle insanlarımız gelip bisikletlerine binecekler, sporlarını yapacaklar, aileleriyle ve çocuklarıyla güzel vakit geçirecekler. Kısa zamanda yoğun bir ilgi gördük çok şükür. Bugün de burada kıymetli çocuklarımızla bir aradayız. Unutmayalım ki, Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılık olarak kabul ediliyor. Tek yol eğitim, sosyalleşme. Biz de belediye olarak bu noktada yapabileceklerimizi yapmaya çalıştık. Aynı şekilde işitme engelli çocuklarımız içinde. Bu çocukların bisiklete binmesi normalde zor. Ama burada bunları hep birlikte aşacağız. Fiziksel aktivite, bireylerin bedensel ve ruhsal gelişimini sağlayan temel araçlardan biridir. Fiziksel aktivite, toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik etmekte ve gelecek nesillere bir yatırım oluşturmaktadır. Down Sendromlu ve işitme engelli kardeşlerimizle aynı havayı soluyoruz. Beraber yaşıyoruz. Down Sendromlu ve işitme engelli bireylerin hayatın her alanında olmasını sağlamak amacına dikkat çekmek için Bisiklet ve yürüyüş parkurumuzda çocuklarımızla bir araya geldik. Onların mutlulukları her şeye değer. Bizler onlara hem saygı duyuyor, hem de işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da gayret edeceğiz”. " ifadelerinde bulundu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’te çocuklarla bisiklete binip, onların mutluluğuna ortak oldu.