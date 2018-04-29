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Down sendromluların uçurtma keyfi

Seferihisar Belediyesi ve İzmir Down Sendromu Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Uçurtma Şenliği”nde down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi.

Down sendromluların uçurtma keyfi

29 Nisan 2018 11:32

Seferihisar’ın Ulamış köyünde gerçekleşen down sendromlulara özel Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğin ev sahipliğini Seferihisar Belediyesi ile beraber Seferihisar Çocuk Belediyesi ve Ulamış köylüleri yaptı. Belediyenin gözleme ve ayran ikramı yaptığı etkinliğe 60’ın üzerinde down sendromlu çocuk ve aileleri katıldı. Ulamış Barajında uçurtmalarını uçuran çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Etkinliğe Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılarak çocuklarla beraber uçurtma uçurdu. Çocukluğumuzdaki gibi keyifli bir gün yaşadık diyen Başkan Soyer, “Bugün Down sendromlu kardeşlerimizle bir aradayız. Onlarla beraber güzel bir gün geçirelim istedik ve bu etkinlikle down sendromuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak istedik. Onlara fırsat verildiği zaman birçok şeyin üstesinden gelebiliyorlar. Bugün bunu bir kez daha anlatmak için güzel bir fırsat oldu. Hem çocuklar hem aileler güzel bir gün geçirdi. Ulamış’ta yaşayan vatandaşlarımıza kusursuz ev sahiplikleri için, Seferihisar Çocuk Belediyemizde görevli çocuklarımızın da şenliği sahiplenmeleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum” dedi. İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu ise, “Bugün çocuklarımız ve bizler için çok güzel bir gün. Çocuklarımız gördüğünüz gibi çok mutlular. Seferihisar Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e bu davetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.  

 

 

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