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Doymamış yağ asitlerinin bitkisel kaynağı, keten

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, “Keten tohumu yağı, kalp ve dolaşım sorunlarına karşı koruyan ve antienflamatuar etkileri olan omega-3 doymamış yağ asitlerinden yana zengindir” dedi.

Doymamış yağ asitlerinin bitkisel kaynağı, keten

25 Ekim 2017 15:13

Ketenin Fitoterapi’de yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, “Keten, ince yapılı ve zarif bir yıllık otsu bir bitki olan keten ılıman bölgelerde yaşar ve dünyanın pek çok yerinde yetiştirilir. Değerli bir yağa sahip olan tohumları Fitoterapi’de yaygın olarak kullanılır. Sapında bulunan lifler kumaş yapımında kullanılır. Keten, 1 m yüksekliğe ulaşabilir ve çok güzel gök mavisi çiçekler açar” dedi.

“Sindirim sistemi rahatsızlıklarında dahilen ve ağrılı deri enflamasyonlarında haricen kullanılır”
Sindirim sistemi ve ağrılı cilt hastalıklarında da keten’in kullanıldığını belirten Kabakçı, keten tohumunum yüzde 35-45 oranında yağ içerdiğine vurgu yaparak, “Müsilaj, sabit yağ, protein, siyagenetik glukozitler içermektedir. Keten tohumu yüzde 35-45 oranında yağ içerir. Keten tohumu yağı, kalp ve dolaşım sorunlarına karşı koruyan ve antienflamatuar etkileri olan omega-3 doymamış yağ asitlerinden yana zengindir. Laksatif etkisi bulunmaktadır. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında dahilen ve ağrılı deri enflamasyonlarında haricen kullanılır. Doktora danışılmadan alınmamalıdır. Keten tohumu kullanılmadan önce kendi ağırlığının 10 katı kadar sıvı ile şişirildikten kullanılmalıdır. Gebelik ve emzirme döneminde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır” diye konuştu.
 

 

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