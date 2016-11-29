Sanayi Bakanlığı tarafından İstanbul Tuzla’daki İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ’Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı’nda, VSY Biotechnology CEO’su Dr. Ercan Varlıbaş, deneyimlerini sanayicilerle paylaştı. Dr. Varlıbaş, Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezinde gerçekleştiren projeler doğrultusunda üretilen inovatif ürünleri 50 farklı ülkeye ihraç eden VSY Biotechnology’nin kuruluş aşamasından, dünyanın göz alanında en iyi 10 şirketi arasına yükselişine kadar geçen süreç kapsamındaki teşvik ve yatırım çalışmalarına ilişkin sanayicilerden gelen soruları yanıtladı.



’’Bakanlık anne gibi davranıyor’’

Dr. Ercan Varlıbaş, sanayicilere yönelik yaptığı konuşmasında Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile birçok proje gerçekleştirdiklerini belirterek deneyimlerine ilişkin şunları aktardı: ’’Bakanlığın Ar-Ge Merkezi olarak yaklaşımı hiçbir zaman sorgulamaya dönük dedektif gibi olmadı. Anlamaya ve yardımcı olmaya dönük bir politika izleniyor. Hatta vergi azaltımı, SGK indirimi gibi unsurlarla Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri korunuyor ve büyümeleri destekleniyor. Ar-Ge Reform Paketi Çalıştayı yapıldığında sanayicilerle birlikte sektörde 80 ana sorun ve 400 çözüm önerisi belirlemiştik. Daha sonra Ar-Ge Reform Paketi’nde bu kararların büyük ölçüde alındığını gördük. Yani Bakanlık aynı zamanda iyi bir dinleyici. Sorunların, sıkıntıların nasıl çözülebileceğini sanayicilere soruyor ve yol planını bu şekilde oluşturuyor. Sanayi Bakanlığı bir ’anne’ gibi davranıyor. Bebeğini korumaya, büyütmeye çalışıyor. Büyüttükten sonra da sağlıklı nesiller için bir iklim oluşması için çabalıyor. Ülkemizde şu anda oldukça fazla teşvik imkanı var. Bu teşviklerden faydalanalım. Bu kaynakları çok iyi kullanalım ve hayırlı evlat olalım. Bakanlıkça oluşturulmaya çalışılan yeni iklimde kazananlar devam edecek ve diğerlerine rol model oluşturacaklar."