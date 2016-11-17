Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Hakan Ongun, Dünya Prematüre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada sık rastlanan sorunlar üzerine bilgi verdi. Günümüzde gerçekleşen doğumların yüzde 10’unu kapsayan prematüre doğumlar ve doğum sonrası bebeklerde sık rastlanan sorunlar hakkında konuşan Uzm. Dr. Hakan Ongun, "Erken doğan bebekler, yeni doğan hekiminin ellerindeyse kazanır" şeklinde konuştu. Uzm. Dr. Hakan Ongun, gebeliğin 37'nci haftasını tamamlamadan önce doğan bebeklerin prematüre olarak kabul edildiğini belirtti. Uzm. Dr. Ongun, "Prematüreliğin belirlenmesi, gebelik yaşının belirlenmesiyle mümkündür. Gebelik yaşının tayininde güvenilir son adet tarihi, erken gebelik ultrasonografisi gibi bilgiler kullanılmakla beraber Dubowitz veya Ballard yöntemleriyle çeşitli fiziki muayene bulguları ve nörolojik değerlendirme sonucu elde edilen gebelik yaşı değerlendirmeleri de kullanılmaktadır" dedi.

"Solunum sisteminde sıkıntılar olabilir"

Prematüre bebeklerde sık rastlanan sorunlar hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Ongun, "Prematüre doğan bebeklerde solunum sisteminin yanı sıra kardiyovasküler sistem, merkezi sinir sistemi, böbrek sorunları, göz sorunları, bağırsak sistemi problemi ve immünolojik sorunlarla karşılaşılabilir. Solumun sisteminde; solunum 20 saniyeden uzun süreli duraklaması ya da kalp atımının yavaşlaması veya morarmanın eşlik ettiği solunum durması olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kaydetti.

"Kardiyovasküler sistem problemler de görülebilir"

Enfeksiyon, konvülsiyon, kan şekeri düşüklüğü, kafa içi kanama, anemi, hipokalseminin sık sık karşılaşılan apne nedeni olduğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Ongun, "İlerleyen haftalarda gastro-ösefageal reflü, apneye yol açabilir. Beslenmenin pozisyonuyla geriler. Doğum ağırlığı bin gramın altında ise yüzde 50 sıklıkla kardiyovasküler sistem problemleri de görülmektedir. Bunların yanında böbrek sorunları yanı sıra elektrolit dengesizliği, baz dengesizliği ve böbrek yetmezliği de görülebilmekte" dedi.

"4 ila 6'ncı hafta arasında göz muayenesi gerekmekte"

Bin gram altındaki bebeklerin yüzde 70'inde, bin 500 gram altı bebeklerin yüzde 25-35'inde görülen göz sorunu prematürelik retinopatisi nedeniyle tüm prematüre bebeklerde doğum sonrası 4 ile 6'ncı hafta arasında göz muayenesi önerildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Ongun şöyle devam etti:

"Bağırsak sistemi sıkıntılarıysa genellikle beslenme sorunları, kasık fıtığı olarak karşımıza çıkmaktadır. İmmünolojik olarak ise; enfeksiyona eğilim, kan şekeri, kalsiyum ve fosfor dengesi, sarılık, işitme bozuklukları olarak karşılaşmaktayız."

"Erken doğan bebeklerin bakılabileceği merkezlerde doğum yapın"

Son yıllarda yenidoğan bakım ünitelerinin yaygınlaşmasının prematüre bebeklerin hayatta kalma imkanlarını arttırdığına dikkati çeken Uzm. Dr. Ongun, erken doğan bebeklerin mutlaka yenidoğan ünitesinde kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, "Erken doğan bebekler yenidoğan hekiminin ellerindeyse kazanır. Aileler, erken doğan bebeklerinin bakılabileceği merkezlerde doğum yapmalıdırlar" ifadelerini kullandı.