Dr. Mehmet Öz'den Türk halkına mesaj: 'Gurur duyuyorum'

İşte Dr. Mehmet Öz ile yapılan röportajdan satır başlıkları;

Dr. Öz tüm dünyada önemli bir marka… Herkes sizi tanıyor, tanımakla kalmıyor sizi seyrediyor, dinliyor. Bu nasıl mümkün oluyor?

Benden daha zeki insanlarla çalışıyorum ve onlara güveniyorum. Onlar da her zaman akıllıca kararlar verirler.

Siz hem Türk hem de Amerikalısınız… Hangisi daha ağır basıyor?

Ben her ikisiyim ve böyle olmaktan gurur duyuyorum. Bu durum, dünyayı iki farklı perspektiften görebilmemi sağlıyor aslında. Amerika’da dünyayı etkileyebilmek için pek çok fırsat var, Türkiye ise dünyanın nasıl değiştiğine dair benzersiz tarihi bir perspektif... ABD’de doğdum, fakat çocukluğumun 1 / 4'ünü Türkiye'de (18 yaş) geçirdim. Her sene Türkiye’yi ziyaret ettim ama şu an zamanımın büyük çoğunluğunu New York City’de geçiriyorum.

Amerika Birleşik Devletleri’nde nasıl ünlü oldunuz?

New York Presbyterian / Columbia Üniversite hastanesinde Profesör olarak ameliyatlara giriyordum. O vakitler Bütünleştirici Tıp Merkezinin müdürü olarak ön plana çıktım. O zamanlar, şu an Dr Öz Show'un iş birlikçilerinden medyanın önemli isimlerinden Oprah Winfrey tarafından keşfedildim.

Peki Dr. Öz’ün en sevdiği Türk yemeği, içeceği ve tatlısı nedir desem?

Levrek, ayran ve tavuk göğsü.

Türk yemeklerini nasıl buluyorsunuz?

Atalarımızın yediği gibi yenildiğinde çok sağlıklıdır. Özellikle Akdeniz'in meyve ve sebzeleri harika. Ayıca balık ve zeytinyağı da eşsizdir.

Tuzlama hareketiyle tüm dünyanın tanıdığı Nusret Gökçe önce Miami daha sonra ise New York’a restoran açtı. Siz de gittiniz ve hatta Nusret'i programınıza konuk ettiniz. Nusret hakkında görüşleriniz nelerdir?

Nusret'in hem kişiliği hem de şefliği olağanüstü, adeta büyük bir yıldız. Kendisiyle çok iyi vakit geçiriyoruz. Dr. Öz Show'da yemeklerimizde uygun tuz kullanımını desteklemek için bir araya geldik. Eğer yemek yaparken uygun miktarda tuz kullanırsak, yemeğin tadı damakta kaldığı gibi kalbimiz de sağlıklı olduğu için minnettar olur. Şefler ve doktorlar artık tuzla savaşmıyor.

Size bir kelime sorsam siz de bana aklınıza gelen ilk şeyleri söyler misiniz lütfen…

İstanbul: Dünyanın en mistik şehri.

Baklava: Cevizlisi de fısıtklısı da olağanüstü bir tat...

New York: İnanılmaz enerjisiyle...

Cleveland: Zengin tıp geleneği olan benim de doğduğum şehir.

Fenerbahçe: Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları kızmasın ama benim için Türk tarihinin en iyi futbol takımı.

Konya: Babamın doğum yeri olan dikkat çekici semazenlerin ve tasavvufi İslam'ın güzelliğini hatırlatan şehir..

Hamburger: Sadece taze dana kıymasından yapıldıysa yenilmeye değer...

Dr. Mehmet Öz, buradan Türk halkına neler söylemek istersiniz?

Türk toplumunun parçası olmaktan gurur duyuyorum ve birlikte ülkemiz için çok güzel işler yapabiliriz. Bu sene Türk – Amerikan derneği tarafından bir gecede bir araya geldik. Çok keyifli bir gala yemeğinde buluştuk. . İyi arkadaşım ve aynı zamanda hastam olan ünlü müzik adamı Ahmet Ertegün’ün kurduğu bu grubu desteklemek ve onun anıları yaşatmak bizim en önemli görevlerimizdendir.

Röportaj: Anıl Sural - Önce Vatan Gazetesi

