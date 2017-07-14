Dr. Mustafa Aydın, “15 Temmuz son darbe girişimi olacaktır”

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümü dolayısıyla Dr. Mustafa Aydın, “Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu ülkenin birlik ve beraberliği, bağımsızlığı, tam ekonomik özgürlüğü için hayatlarını seve seve hiç düşünmeden canını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek, “Arkada bıraktıkları ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyorum. Onların bizim emanetimiz olduğunu asla unutmasınlar” dedi.

“Bir Çanakkale ruhu içerisinde bağımsızlık mücadelesi verildi”

O gece milletin vermiş olduğu mücadelenin Türklerin ruhunda olan bağımsızlık ateşini ortaya çıkardığını dile getiren Mustafa Aydın, “Türkiye 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile birlikte büyük bir sınav verdi. Türk halkının genlerinde olan o özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en belirgin örneğini, tanklara, toplara ve uçaklara karşı canlarını seve seve vererek, göğüslerini siper ederek özgürlüklerinin ve bağımsızlıklarının önünde hiçbir şey olmadığını ortaya koymuşlardır. Bu aziz millet bir Çanakkale ruhu içerisinde din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bu vatanı ve toprakları korumuştur. Aziz milletimizin tarihin her döneminde dahili ve harici düşmanları olmuştur. Bu millet her daim içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu içerisinde mücadele etmesini bilmiştir. Söz konusu bayraksa, bağımsızlıksa, özgürlükse canını, malını, çoluk çocuğunu ortaya koymuştur. Çünkü bu milletin genlerinde olan bu bağımsızlık ateşi 1000 yıl tarihinde bile hep ön plana çıkarmıştır” şeklinde konuştu

“Ülkemiz ilerledikçe düşmanımız artıyor”

Türkiye’nin ilerleme kat ettikçe düşmanın da o oranda arttığını o yüzden de daha güçlü olunması gerektiğine değinen Aydın, “Daha fazla çalışıp her alanda ilerlememiz gerekiyor. Fakat hepsinde de öte birlik ve beraberliğimize, kardeş olmaya daha fazla önem vermemiz lazım. Aramızdaki farklılıklar ve ayrımlarımız bir zenginlik olarak görülmeli ve birbirimizi kucaklamalıyız. Bu düşünceleri esas alırsak sırtımız hiçbir zaman yere gelmez. Türkiye kendi bölgesinde kardeşçe ve barış içerisinde daha güçlü ekonomiyle, bağımsız, özgür ve siyaseten daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Bu son darbe girişimi olacaktır”

“15 Temmuz’u tarihimizdeki ve bölgemizdeki en son darbe girişimi olarak değerlendiriyorum” diyen Aydın aynı zamanda, “Bunu söylüyoruz ama eğer yarın zayıf duruma düşersek, eğer kardeşliğimizde kopmalar olursa, eğer ayrıştırmalar artarsa, krizleri tamamen ötekileştirme üzerine kurarsak, ekonomimiz zayıflarsa elbette ki yeni darbelere hazır olmamız lazım. Darbelerin tek bir panzehri vardır o da kardeşlik, el ele olmak, güçlü ekonomi, gelişmiş bilişim teknolojisi ve ileriye doğru bakmaktır” diye konuştu.

“Bu millet kendi kendine yeter”

Son olarak da Batı’nın darbe zamanında Türkiye’nin yanında olmamasından bahseden Aydın, “Esas itibariyle insan hakları, özgürlük ve bağımsızlık üzerine temellerle kendi ülkelerini inşa ettiklerini savunan ülkeler, güçlü bir Türkiye istemedikleri için maalesef bizim bu bağımsızlık ve özgürlük hareketimizde yanımızda olmadılar. Dolayısıyla bugün hainleri bize iade etmeleri bize bir şey ifade etmiyor. Ya da Batı’nın bize 15 Temmuz sonrasında beklediğimizden daha fazla alaka göstermesi bizim için çok fazla önem taşımazdı. Bu millet kendi kendine yeten bir millettir. Bu milletin kimseye ihtiyacı yoktur. Elbette ki iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olacağız ama asli olan içimizdeki birlik ver beraberlik, kardeşlik ve ülkenin dört bir yanının kucaklaşmasıdır. Bütün ayrışmaları ve farklılıkları bir zenginlik olarak kabul ederek birbirimizi kucaklamaktır. Biz bunu sağladığımız müddetçe bu ülkenin temel kaynakları, zenginlikleri, coğrafyası, yetişmiş insan kaynağı ve genç nüfusu bütün dünyaya bedeldir” diyerek sözlerini tamamladı.